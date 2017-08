EL : Stopira élimine Bordeaux, ça ne s'invente pas !

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, Bordeaux.

Le parcours européen de Bordeaux a tourné au fiasco puisque le club au scapulaire s'est incliné (1-0) ce jeudi soir contre Videoton et quitte l'Europa League par la toute petite porte.

Face à la formation hongroise de Videoton, les Girondins avaient l'avantage de leur victoire au match aller, et on pensait sincèrement que cela pourrait suffire à la formation bordelaise. Mais les Hongrois n'avaient visiblement pas abdiqué malgré la défaite (1-2) au Matmum Stadium. Et devant leurs supporters, ils ont réussi à renverser la tendance. Tout s'est joué dans le temps additionnel de la première période, alors même que l'on avait dépassé les 4 minutes accordées par l'arbitre. Sur un ultime corner, Ianique Stopira, cela ne s'invente pas, trompait Costil et marquait l'unique but de la rencontre (1-0, 45e+5).

En seconde période, Bordeaux commençait mal, puisque Sabaly était rapidement expulsé (46e), mais Videoton se retrouvait également à dix, Varga voyant rouge lui aussi (69e). Mais incapables de forcer leur destin, les Girondins s'inclinaient presque logiquement et allégeaient ainsi d'un seul coup leur calendrier.