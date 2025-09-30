ICONSPORT_272416_0034

OM - Ajax : L’incroyable ambiance au Vélodrome

Video30 sept. , 21:11
parGuillaume Conte
2
Pour son grand retour en Ligue des Champions, l’OM n’a pas manqué son entrée avec des animations dans les tribunes et une ambiance des grands soirs. Tout est réuni pour porter les hommes de Roberto De Zerbi qui ont réussi à ouvrir le score très rapidement dans leur confrontation face à l’Ajax Amsterdam. 
2
Articles Recommandés
pedri au psg l espagne explose de rire icon ps 230413 655 363394
Foot Europeen

Barça : 11e du Ballon d’Or, il s’en fiche royalement

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

ICONSPORT_272416_0042
Ligue des Champions

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

un recruteur benevole a bordeaux ou est la magouille john williams 387288
Bordeaux

Bordeaux et John Williams, c'est terminé

Fil Info

23:00
Barça : 11e du Ballon d’Or, il s’en fiche royalement
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée
22:54
LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !
22:30
Bordeaux et John Williams, c'est terminé
22:00
La FFF félicite l'arbitre de LOSC-OL, Letang ne va pas aimer
21:30
OM : Retournement de veste total sur Igor Paixao
20:40
Barça-PSG : Lamine Yamal, la polémique arrive
20:36
LdC : Un super Mbappé porte le Real à Almaty
20:20
Lille : Le dossier Bouadi devient fou

Derniers commentaires

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

Tu cherches quoi avec cette phrase? On s'en fout de Fofana.

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

Le premier est loin d 'être une boulette défensive. Ça s'appelle le jeu en projection ou comment mettre un but en 2 passes et un bon appel. En tout cas pour un flop, il a fait le taf.

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

he ho je fais quoi moi hein?^^

OM - Ajax : les compos (21h sur Canal+Foot)

je m'incline, je sais pas si c'est toi qui m'en a dit du bien y a quelques jours quand j'ai chouiner sur notre milieu de terrain mais c'est vraiment une belle surprise

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

exactement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading