Le long résumé vidéo de Maroc-Ecosse

"L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, conscient des failles de son équipe cette saison, estime que les Merengue ont besoin d’un meilleur collectif et d’une formation plus équilibrée." si c'est vrai, c'est d'un ridicule, venant d'un mec qui refuse de défendre
Je sais que l'OL n'en a pas les moyens mais lui je l'aurais tellement kiffé à Lyon.
Effectivement!
toi tu fais honte à mon pays. degage un peu plus au sud et ne prends pas tes bouées. Payan + BFM. le combo gagnant.....
flop.... allez essaie avec un autre compte pour voir. looser🫵😂
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