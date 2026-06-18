Le grand résumé vidéo de République-Tchèque - Afrique du Sud

L’OM tient la recette pour détrôner le PSG

vu ta reaction, je te confirme que tu fais pas trop le mec avec de l autodérision, c était pas le but, y avait rien de perso et je te confirme que par mon expérience depuis plus de 30 ans que je suit le foot, j ai toujours vu les supporters marseillais aussi hautains à domicile qu’à l extérieur, alors quand tu vois qu ils gagnent 1 championnat et quelque chose comme 2 coupes de la ligue en 30 ans, le tout avec le 2eme budget du championnat tous les ans, et je parle pas de tout le reste et de ces dernières années 😂 Tout ce foin marseillais ridicule me fait bien marrer et j espère continuer à me marrer car la suite a l air prometteuse 🫶 après si tu supportes pas de te faire chambrer, arrêtes le foot et mets toi au water polo, y a pas de mal, je ne suis pas là pour te juger 😁