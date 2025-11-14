Un ancien de l’OL plaque déjà Ligue1+

Limogé par l’OL en janvier dernier, Rémy Vercoutre a fait ses grands débuts en tant que consultant à la télévision pour Ligue1+ depuis le début de la saison. L'aventure touche néanmoins à sa fin.

Consultant plutôt apprécié des téléspectateurs pour son expertise sur Ligue1+ depuis le début de la saison, Rémy Vercoutre va certainement disparaître de l’antenne. Sans club depuis son limogeage de l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, l’ancien gardien puis entraîneur des gardiens du club rhodanien va rebondir avec le club émirati d’Al Wasl. En effet, Rémy Vercoutre a pris la direction des Emirats Arabes Unis pour six mois dans le staff du club d'Al Wasl.

Il y retrouvera Eric Abidal, directeur sportif du club mais aussi Adryelson, qui a signé dans le club de Dubai l’été dernier en provenance… de l’Olympique Lyonnais. Son départ de Ligue1+ devrait être confirmé à la reprise du championnat dans une semaine car son nouvel emploi du temps ne devrait logiquement pas être compatible avec son nouveau rôle dans le club émirati. Reste maintenant à voir quel consultant de la chaîne de la LFP compensera cette absence à venir alors que Rémy Vercoutre officiait principalement dans les émissions du vendredi, du samedi ou du dimanche soir selon les week-ends.