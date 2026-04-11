TV : Une grande voix écartée de la Ligue 1, c'est honteux

A force de changer de diffuseurs, la Ligue 1 a mis de nombreux journalistes sur la touche. Mais l'absence de Julien Brun, célèbre voix et fin connaisseur du championnat de France, fait scandale.

Médiapro, Amazon, Dazn et Ligue 1+ se sont succédé en tant que diffuseurs de la Ligue 1, entraînant un véritable jeu de chaises musicales pour de nombreux journalistes et consultants. Au point même que l'on ne savait plus qui faisait quoi. Et cela va probablement durer, puisque l'émission Téléfoot va disparaître de TF1, et que même si Ligue 1+ diffusera l'intégralité du championnat la saison prochaine, la LFP aimerait tout de même trouver un vrai gros diffuseur payant. Cette saison, un habitué de la Ligue 1 a pourtant disparu et cela manque à pas mal de monde. Julien Brun, qui commentait de longue date le championnat de France, n'a pas rejoint l'aventure Ligue 1. Une situation qui choque Mary Patrux, voix du basket et du hand sur Beinsports.

Julien Brun, une voix qui manque à la Ligue 1

Interrogée par le quotidien L'Equipe, la journaliste de Beinsports admet ne pas comprendre cette absence, et surtout en tirer la conclusion que l'époque est très dure pour la profession de journaliste. « La précarité qui touche désormais le métier me fait peur. Aujourd'hui, les diffuseurs travaillent avec des journalistes sur des petites périodes, les facturent plutôt que les embauchent. On se dit : quelle valeur on apporte ? Cela me fait par exemple mal au coeur de voir Julien Brun ne pas commenter de matches cette saison alors que c'est une grande voix du foot. Heureusement, il sera avec M6 pendant la Coupe du monde. Avant, les journalistes étaient installés et on avait envie de s'offrir leur talent. Je suis triste de voir que l'expérience est si peu reconnue désormais », regrette Mary Patrux, qui a rejoint la chaîne sportive franco-qatarie dès le premier jour et ne le regrette pas.

Beinsports, qui ne diffusera plus la Ligue 1 à compter de la saison prochaine, n'a toujours pas dit ce qu'elle ferait de Christophe Josse et Daniel Bravo, son duo vedette. Cependant, la chaîne sportive a encore de nombreux droits dans le football et pourra trouver une place pour tout le monde. En attendant, les fans de Julien Brun peuvent parfois le voir sur la chaîne L'Equipe, qui de son côté réfléchit toujours au maintien de L'Equipe du soir.