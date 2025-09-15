ICONSPORT_260406_0287 (1)
mandanda

TV : Steve Mandanda se recase sur Canal+

TV15 sept. , 14:20
parClaude Dautel
Quelques jours après avoir annoncé sa retraite sportive, Steve Mandanda vient de rejoindre l'équipe des consultants de Canal+ pour la Ligue des champions. 
A 40 ans, Steve Mandanda a décidé de ranger ses crampons au placard et le gardien de but international tricolore a donc pris sa retraite après son ultime saison passée à Rennes. Mais, ce lundi, à la veille du match de l'Olympique de Marseille contre le Real Madrid en Ligue des champions, Canal+ a annoncé que l'ancien portier légendaire de l'OM rejoignait son équipe de consultant. Cependant, L'Equipe indique que Steve Mandanda n'interviendra pas mardi soir pour le choc Real Madrid-OM, mais pour les prochains matchs du club phocéen sur la scène européenne. 
Derniers commentaires

OL : La VAR en panne, Lyon sort du silence

Pas sur Disqs, c'est tjrs le même

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

le gars aura été champion du monde ... voilà

Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM

Disons que c'est le joueur qu'ils connaissent donc bon ...

Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM

kaizer franco balerdi ?? oui trop fort !! carton rouge penalty

PSG : Barcola reçoit une promotion en or

C'est pour lui le moment d'être intraitable et de nous faire gagner. Chaque attaquant doit être capable de prendre le lead.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

