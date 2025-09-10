C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Laissé libre par le Stade Rennais cet été, Steve Mandanda a reçu plusieurs propositions ces derniers mois. Mais le gardien les a toutes refusées. Et pour cause, le Français a officiellement décidé de raccrocher les gants.

J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête, a confié le Français à L’Equipe. (...) J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels mais j'ai dit non à chaque fois. » D’après le site du quotidien sportif, plusieurs clubs de l’Hexagone l’ont effectivement sollicité. On ne reverra plus Steve Mandanda en Ligue 1 ni dans aucune autre compétition. Ce mercredi, le gardien de 40 ans a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. «, a confié le Français à L’Equipe.» D’après le site du quotidien sportif, plusieurs clubs de l’Hexagone l’ont effectivement sollicité.

Nos confrères citent Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest et Montpellier. Manifestement, aucun d’entre eux n’a trouvé les bons arguments pour convaincre Steve Mandanda de se lancer dans une dernière aventure. Il faut dire que l’ancien international français, qui avait quitté l’équipe de France en janvier 2023, avait déjà laissé entendre qu’il envisageait de tout arrêter. Rappelons que le portier laissé libre par le Stade Rennais cet été assumait le statut de gardien numéro 1 il y a encore quelques mois, jusqu’à sa rétrogradation au profit de Brice Samba l’hiver dernier.

La fin d'une riche carrière

Après une demi-saison passée sur le banc des remplaçants, Steve Mandanda laissait la porte ouverte à ses courtisans, tout en précisant qu’il souhaitait rester proche géographiquement de son fils actuellement au centre de formation des Rouge et Noir. Ce qui explique en partie pourquoi trois clubs bretons se sont manifestés. Insuffisant pour convaincre le champion du monde 2018 dont la carrière a aussi été marquée par son statut de légende et ses 613 matchs à l’Olympique de Marseille, avec qu’il avait remporté le championnat de France en 2010.