Embolo Rongier Lepaul ICONSPORT_363582_0134

TV : Rennes - Angers, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV11 avr. , 14:40
parCorentin Facy
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Vainqueur à Brest le week-end dernier, Rennes souhaite enchaîner ce samedi contre Angers pour continuer à croire en ses chances de podium.

Quelle heure pour Rennes - Angers ?

Une semaine après sa victoire rocambolesque sur la pelouse de Brest (3-4), le Stade Rennais a bien l’intention de bonifier ce succès, cette fois contre Angers. Une rencontre à suivre ce samedi au Roazhon Park à partir de 21h05, dès le coup de sifflet final du match précédent qui opposera Auxerre à Nantes à l’Abbé Deschamps.

Sur quelle chaîne suivre Rennes - Angers ?

Comme c’est le cas habituellement, la rencontre du samedi soir sera à suivre sur les antennes de Ligue1+. La chaîne prendra l’antenne au moins 30 minutes avant le début du coup d’envoi en direct du Roazhon Park pour présenter la rencontre, les enjeux et les compositions.

Les compos probables de Rennes - Angers :

Du côté rennais, Franck Haise doit composer avec un absent de longue date : Jérémy Jacquet, blessé à l’épaule. Arnaud Nordin est de son côté incertain. L’entraîneur angevin Alexandre Dujeux est lui confronté à plus d’absences. Il doit faire sans Arcus, Bamba, Courcoul ainsi que Djibirin, ce qui ne l’empêchera pas d’aligner une équipe cohérente à Rennes, une semaine seulement après le bon match nul 0-0 face à l’OL à domicile.
Rennes : Samba – Frankowski, Rouault, Brassier, Merlin – Szymanski, Rongier (c), M. Camara – Blas, Lepaul, Al-Tamari
Angers : Koffi – Raolisoa, Louër, O. Camara, Lefort, Ekomié – Belkhdim, van den Boomen, Belkebla (c) – Sbaï, Peter
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50281558453411
5
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4728138747407
8
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9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
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332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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