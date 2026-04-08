TV : Pierre Ménès éructe contre les deux stars de Beinsports

Pierre Ménès n'a pas du tout apprécié les commentaires de Daniel Bravo et Christophe Josse, et il l'a fait savoir sans ménagement.

Désormais éloigné des émissions de télévision, puisqu' il a quitté Canal+ en 2021 pour les raisons que l'on connaît, Pierre Ménès garde toujours un oeil attentif au football, et notamment à Strasbourg, son club de coeur puisqu'il est présidé par son grand ami, Marc Keller. Et il ne faut pas chauffer trop longtemps l'ancien journaliste du Canal Football Club avant que sur les réseaux sociaux il balance un missile sur ses cibles. Le week-end dernier, le club alsacien est facilement venu à bout de Nice. Une rencontre diffusée sur Beinsports avec aux commentaires le duo vedette de la chaîne sportive franco-qatarie composé de Christophe Josse et Daniel Bravo. Le moins que l'on puisse dire est que Pierre Ménès n'a pas du tout, mais alors vraiment pas, apprécié les commentaires du journaliste et de son habituel consultant.

Ménès se fâche

Alors, saisissant son téléphone, l'ancien homme fort du foot sur Canal+, a lancé sur X une série de messages peu courtois à destination des deux salariés de Beinsports qui ont commenté Strasbourg-Nice. « Sinon Josse et Bravo si ça les fait chier que Strasbourg mène 2/0 ils ont qu’à laisser leur putain de micro. Insupportable (...) Je dis ça parce qu’avec eux c’est le cas chaque semaine. Je demande rien à part un peu d’objectivité quand tu commentes mais c’est visiblement trop demander », fulmine Pierre Ménès, qui n'est clairement pas fan du tout des deux commentateurs et le dit d'une manière un peu brutale s'agissant de commentaires d'un match de football.