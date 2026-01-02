TV : Omar Da Fonseca proche de la sortie ?

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Au footeux lucide.... Je vais te dire pourquoi j'ai de l'aversion pour cette" gauche". Dans les années 90-2000 qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur l'antisémitisme de Le Pen père. Jamais je n'aurais voté pour lui à cause de ce qu'il a dit justement sur ce détail de l'Histoire ...Et je parie n'importe quoi que t'as dû crier à l'antisémitisme avec lui. Mais qu'avez vous fait depuis le 7 octobre ? Au mieux vous vous êtes couché comme des grosses serpillières, au pire vous brandissez le drapeau de la Palestine, dont le hamas à écrit noir sur blanc dans sa charte qu'ils veulent éradiquer Israël. Bilan : les teuteus dans ton genre à gauche n'êtes ni plus ni moins que les porte drapeau du 21e siècle de l'antisémitisme du père Le Pen !!!!! Y'a pas plus lâche que ça !!! Moi tu vois chuis cohérent : je n'ai jamais voté pour lui à cause de ce" détail de l'histoire " et je ne serai jamais allé avec des antisémites , donc finalement avec des gens comme toi qui l'êtes devenus mais sans vouloir l'admettre... Donc les gens comme toi qui me traitent de faf, raciste, xénophobe etc.... j'en rigole mais tu ne sais même pas comment. Un gauchiste dans ton genre, c'est comme un âne, t'en fais pas un cheval de course mon teuteu. Taxer de faf facho etc, c'est le niveau 0 de la discussion. Je fais exprès de bien nuancer mes propos, je parle bien de bi-nationaux ( donc ce sont des gens qui n'ont pas que la nationalité française, tu comprends ça ? Un enfant de 10 ans comprends ça, je te le dis comme ça )...et malgré ça t'as des jolis crétins dans ton genre qui ne comprennent pas les nuances. Ça c'est ton pb si t'as des carences cognitives, ce n'est pas le mien. Tu devrais écouter des Zohra Bitan, des Amine El Katmi, des Sabrina Medjebeur, des Sonia Mabrouk, ou l'écrivain Boualem Sensal, tu ne pourrai pas les taxer de fachos ou faf vu leurs noms espèce de grosse merde. Pareil pour les 70% de maorais qui ont voté pour le RN alors qu'ils sont musulmans à 99% sur cette île. Pareil pour les autres îles françaises où les créoles ne sont pas forcément blancs de peau, et ont pourtant voté très massivement pour eux. Et tu vois ces gens là te disent la même chose que moi espèce de teuteu toujours pas fini.