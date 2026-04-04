Strasbourg s'accroche à l'Europe

28e journée de Ligue 1

Stade de la Meinau

Buts pour Strasbourg : Godo (28e), Enciso (36e), El Mourabet (42e)

But pour Nice : Mendy (82e)

Désormais privé de son meilleur buteur Panichelli gravement blessé, Strasbourg garde une certaine puissance offensive. La preuve avec sa nette victoire obtenue face à Nice (3-1) ce samedi. Il n’a fallu que 45 minutes au Racing pour plier l’affaire, le temps pour Godo de mettre le feu dans la défense niçoise.

Après plusieurs occasions franches, dont un ballon sur la barre, l’international ivoirien finissait par trouver la faille de la tête (1-0, 28e). La bonne entame du Gym était ainsi balayée, surtout après le deuxième but alsacien signé Enciso (2-0, 26e). Passeur décisif, El Mourabet (3-0, 42e) devenait ensuite buteur, et de quelle manière ! Le milieu marocain expédiait un magnifique extérieur du pied dans la lucarne de Diouf !

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De quoi provoquer la colère de Sanson. « Ça commence à me casser les couilles », lâchait le Niçois au micro de beIN Sports à la pause. Les murs ont dû trembler, d’où la timide réaction des Aiglons en deuxième période. Cela restait insuffisant pour inverser la tendance même si la frappe enroulée du défenseur Mendy (3-1, 82e) trompait Penders. Sereinement, Strasbourg s’impose et reste en course pour une qualification européenne, tandis que Nice devra encore patienter pour assurer son maintien.