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TV : Le patron de Ligue1+ dévoile l’audience d'OM-PSG

TV
parCorentin Facy
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Directeur marketing et éditorial de Ligue1+, Jérôme Cazadieu a révélé dans un entretien à RMC quelques chiffres satisfaisants sur la croissance de la chaîne. L’audience du match OM-PSG est notamment parlante.
Ces derniers jours, la chaîne Ligue1+ est revenue dans l’actualité et pas forcément pour une nouvelle très réjouissante. On a effectivement appris que la Ligue comptait lancer une consultation dans l’optique de revendre ses droits TV et cela dès la saison 2027-2028. Objectif : trouver un nouveau diffuseur pour la Ligue 1 ou un nouveau distributeur de Ligue1+ dans le but de faire augmenter les revenus télévisuels des clubs français. La chaîne créée par la LFP est donc sur la sellette alors qu’elle connaît un franc succès chez les fans de foot.
La preuve avec les chiffres révélés par Jérôme Cazadieu. Dans un entretien accordé à RMC, le directeur marketing et editorial de la chaîne a notamment révélé l’audience réalisée par Ligue1+ le 20 septembre dernier. « Nous avons enregistré 932.000 téléspectateurs en moyenne lors du match entre l’OM et le PSG (1-2), avec un pic largement au-dessus du million de téléspectateurs et 5,6 % de part d’audience. Par rapport à la saison dernière, nous nous situons plutôt autour de l’audience du match retour du Classique. Mais, comme vous le savez, la situation est aujourd’hui un peu plus déséquilibrée sportivement entre les deux clubs, ce qui peut expliquer cette audience » explique Jérôme Cazadieu avant de conclure.

932.000 téléspectateurs devant OM-PSG

« Mais les locomotives restent toujours les mêmes aujourd’hui en matière d’audience. Rennes-PSG, par exemple, a rassemblé 754.000 téléspectateurs en moyenne. Autre chiffre : le Trophée des champions entre Lens et le PSG a réalisé une audience de 729.000 téléspectateurs, avec des parts d’audience très élevées » se félicite le directeur marketing et éditorial de la chaîne, lequel a par ailleurs confié que 14 millions de personnes avaient été touchées par Ligue1+ depuis le début de la saison. Des indicateurs positifs pour la Ligue de football professionnel mais qui ne résout pas le problème n°1 de Ligue1+. La chaîne a un coût important et l’argent reversé aux clubs est donc trop faible par rapport aux droits TV connus par le passé avec des diffuseurs plus traditionnels.
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