L1 : L'OL bute sur Le Havre et termine une semaine noire

L1 : L'OL bute sur Le Havre et termine une semaine noire

Ligue 129 août , 22:46
parHadrien Rivayrand
9
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2e journée de Ligue 1
Groupama Stadium
L'OL et Le Havre font match nul : 1-1
But pour l'OL : Openda (87e)
But pour Le Havre : Samatta (74e)
Ce samedi soir en Ligue 1, l'OL n'a pu faire mieux que match nul face au Havre. Les Gones pourront nourrir des regrets, tout comme les Normands au vu du scénario fou de la rencontre.
L'OL voulait réagir après son immense déception du milieu de semaine face à Fenerbahçe, en barrage retour qualificatif pour la Ligue des champions. Les Gones étaient en plus de retour au Groupama Stadium. Les fans attendaient donc logiquement beaucoup de leurs joueurs, surtout face à une équipe du Havre sur le papier à leur portée. Mais les Normands auront véritablement tendu un piège aux Lyonnais.
En première période, les hommes de Didier Digard auront su faire le dos rond, tout en profitant d'une certaine réussite, notamment lorsque l'OL a trouvé le poteau. Peu à peu, le HAC a toutefois pris ses marques et réussi à rééquilibrer les débats. À la pause, le score de 0-0 semblait logique et laissait entrevoir de belles possibilités pour les Havrais en seconde période.

Deux buts marqués, deux refusés, c'était fou à Lyon 

Au retour des vestiaires, le HAC aura attendu son heure pour contrer les Gones. Peu après l'heure de jeu, l'OL pensait ouvrir le score après avoir poussé, notamment par l'intermédiaire de Corentin Tolisso. Mais le but du Lyonnais a finalement été refusé pour une position de hors-jeu de Felix Bacher, considéré comme ayant gêné la défense havraise. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Mbwana Samatta a ouvert le score quelques instants plus tard pour Le Havre, en reprenant d'une très belle tête un centre de Doucouré.
Mais il en fallait plus pour empêcher l'OL d'égaliser. Sur un corner, Loïs Openda a remis les deux équipes à égalité peu avant la fin du temps réglementaire, bien aidé par une faute de main de Lionel Mpasi. Le score ne bougera ensuite plus, du moins officiellement.
Les Gones pourront en effet se contenter de ce point à domicile, obtenu dans la douleur. Car Le Havre reprendra un moment l'avantage... Problème, le but de Nakamura sera ensuite logiquement annulé en raison d'une main préalable de l'un de ses coéquipiers normands.
Un point qui frustre les deux équipes, mais pas les fans de football au vu du spectacle de qualité proposé.

Ligue 1

29 août 2026 à 20:45
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais logo
Openda87'
1
1
Match terminé
Le HavreLe Havre logo
Samatta74'
Chronologie
Composition
Statistiques
90
S. Nakamura
Le HavreLe Havre
S. Nakamura
Carton jaune
90
F. Doucouré
Le HavreLe Havre
F. Doucouré
Remplacement
90
ENTRE
V. Sasso
Le HavreLe Havre
V. Sasso
SORT
M. Samatta
Le HavreLe Havre
M. Samatta
But
87
L. Openda
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
L. Openda
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Derniers commentaires

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Un arbitrage honteux de la part de l'ami de l'argentine. Du jamais vu jusque là !!!

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ah ben oui c'est la faute du psg si ton club arrive pas à gagner à domicile contre l un des plus petit club de ligue 1... tu es toujours plus con à chaque message c'est impressionnant

OL - Le Havre : Les compositions (20h45 sur Ligue 1+3)

Je sais... mais moi... je trouve que le hors jeu sur le but de Tolisso... c'est le top de l'incomprehension.

L1 : L'OL bute sur Le Havre et termine une semaine noire

Il peut faire jouer un peu Nartey le paulo?

L1 : L'OL bute sur Le Havre et termine une semaine noire

Y a plus qu'à repartir du bon pied et régler les HJ pour avoir des buts qui comptent

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