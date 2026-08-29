L1 : L'OL bute sur Le Havre et termine une semaine noire

2e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

L'OL et Le Havre font match nul : 1-1

But pour l'OL : Openda (87e)

But pour Le Havre : Samatta (74e)

Ce samedi soir en Ligue 1, l'OL n'a pu faire mieux que match nul face au Havre. Les Gones pourront nourrir des regrets, tout comme les Normands au vu du scénario fou de la rencontre.

L' OL voulait réagir après son immense déception du milieu de semaine face à Fenerbahçe, en barrage retour qualificatif pour la Ligue des champions. Les Gones étaient en plus de retour au Groupama Stadium. Les fans attendaient donc logiquement beaucoup de leurs joueurs, surtout face à une équipe du Havre sur le papier à leur portée. Mais les Normands auront véritablement tendu un piège aux Lyonnais.

En première période, les hommes de Didier Digard auront su faire le dos rond, tout en profitant d'une certaine réussite, notamment lorsque l'OL a trouvé le poteau. Peu à peu, le HAC a toutefois pris ses marques et réussi à rééquilibrer les débats. À la pause, le score de 0-0 semblait logique et laissait entrevoir de belles possibilités pour les Havrais en seconde période.

Deux buts marqués, deux refusés, c'était fou à Lyon

Au retour des vestiaires, le HAC aura attendu son heure pour contrer les Gones. Peu après l'heure de jeu, l'OL pensait ouvrir le score après avoir poussé, notamment par l'intermédiaire de Corentin Tolisso. Mais le but du Lyonnais a finalement été refusé pour une position de hors-jeu de Felix Bacher, considéré comme ayant gêné la défense havraise. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Mbwana Samatta a ouvert le score quelques instants plus tard pour Le Havre, en reprenant d'une très belle tête un centre de Doucouré.

Mais il en fallait plus pour empêcher l'OL d'égaliser. Sur un corner, Loïs Openda a remis les deux équipes à égalité peu avant la fin du temps réglementaire, bien aidé par une faute de main de Lionel Mpasi. Le score ne bougera ensuite plus, du moins officiellement.

Les Gones pourront en effet se contenter de ce point à domicile, obtenu dans la douleur. Car Le Havre reprendra un moment l'avantage... Problème, le but de Nakamura sera ensuite logiquement annulé en raison d'une main préalable de l'un de ses coéquipiers normands.

Un point qui frustre les deux équipes, mais pas les fans de football au vu du spectacle de qualité proposé.