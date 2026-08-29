OL : Le départ de Paulo Fonseca réclamé

OL : Le départ de Paulo Fonseca réclamé

OL29 août , 22:54
parCorentin Facy
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Trois jours après son élimination contre Fenerbahçe en Ligue des Champions, l’OL a buté face au Havre au Groupama Stadium (1-1). La grogne monte à l’encontre de l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca.
Le début de saison est difficile pour l’Olympique Lyonnais. Sur le plan comptable, tout va bien en Ligue 1 avec 4 points sur 6 possible. L’impression laissée est néanmoins très contrastée avec une élimination contre Fenerbahçe en barrage de Ligue des Champions et un match nul à domicile contre Le Havre ce samedi (1-1). Au-delà du score, la prestation lyonnaise a déçu les observateurs et les supporters des Gones, lesquels s’attendaient à ce que la réception des Normands au Groupama Stadium soit une simple formalité pour une équipe composée de Tolisso, Openda, Morton ou encore Niakhaté.
Il n’en a rien été et sans une décision heureuse de François Letexier en fin de match, l’OL aurait même pu s’incliner face aux hommes de Didier Digard. Face à ce constat, nombreux sont les supporters lyonnais à réclamer ce samedi le départ de l’entraîneur Paulo Fonseca.

Le #FonsecaOUT explose sur X 

« Du temps du président Aulas, Mr Fonseca serait déjà viré ! Non qualif en LDC via le championnat, échec en barrage contre le Fener, match nul contre le Havre où on a été nul… Fonseca dégage ! », « Mais la on va faire toute la saison avec Fonseca ?? », « Fonseca a trop de lacunes. Déjà pas normal de pas gagner le Havre à domicile, voilà 2 points que tu vas regretter à la fin de la saison », « Le meilleur coach lyonnais de l'histoire il est incroyable il fait toujours les mauvais choix et il sort les meilleurs joueurs. Bref FONSECA OUT » ou encore « Fonseca merci mais ça suffit ton message ne passe plus Chock avec Lille , loupé à Milan et multitudes de chock avec nous c’est plus possible » peut-on lire sur X, où le #FonsecaOUT est repris en masse par la communauté lyonnaise.

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y a des jours ou rien ne va,ca reste qu'un match

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Le but de Tolisso était parfaitement valable. Le hors jeu de position ne se siffle pas... surtout si le joueur n'influe pas sur l'action du but. Ben ouais... l'OL s'est encore fait truander par l'arbitrage.

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Le mec têtu qui ne veux pas voir la vérité... même lorsqu'elle est devant lui ! 😂🤣

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Avec un arbitre normal... l'OL aurait remporté ce match crétin !

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