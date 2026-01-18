ICONSPORT_266745_0046

TV : Ligue1+ augmente son prix, il annonce la catastrophe

18 janv.
par Corentin Facy
Dès la saison prochaine, Ligue1+ va récupérer l’affiche actuellement détenue par BeInSports le samedi à 17 heures. Un changement qui va avoir des conséquences sur le prix de l’abonnement.
En chute libre ces dernières années, le montant des droits TV de la Ligue 1 n’est pas prêt de remonter. Pour cette saison 2025-2026, les clubs pouvaient encore compter sur la manne financière de BeInSports, qui paye près de 80 millions d’euros par an pour diffuser l’affiche du samedi à 17 heures. Dès la saison prochaine, cette recette va disparaître puisque la chaîne détenue par le Qatar va se retirer de la diffusion du championnat. Ligue1+ va récupérer ce match et ainsi proposer 100% des rencontres.
Une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui vont pouvoir suivre leur championnat favori dans son intégralité sur une seule et unique plateforme. Ce changement va cependant avoir des conséquences comme le confirme Romain Molina. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a confié que Ligue1+ avait bien l’intention d’augmenter le prix de son abonnement à 20 euros par mois. Une augmentation qui ne suffira pas néanmoins à compenser la perte du beau contrat avec BeInSports.
Vous pensez que la chaîne va grandir en augmentant le tarif ?
- Romain Molina
« Il y a une baisse de 15 à 20 millions d’euros des revenus de droits TV pour les clubs de Ligue 1 cette saison. La seule chance, c’est de faire partie de la coupe d’Europe. Là vous êtes tranquilles. Le but pour compenser est d’augmenter l’abonnement de Ligue1+ à 19,99 euros. Mais même dans le monde idéal où les 20 euros iraient directement à la Ligue, ce qui n’est pas le cas à cause des taxes et tout ça, je vous laisse compter… A un million ou même deux millions d’abonnés, ça ne suffira pas. Surtout, si vous augmentez le prix de l’abonnement, pensez-vous vraiment que tous les gens vont se réabonner ? Vous pensez que la chaîne va grandir en augmentant le tarif alors qu’actuellement, on oscille à seulement 1 million. C’est strictement impossible » a fait savoir le journaliste sur sa chaîne YouTube. L’avenir de la Ligue 1 s’annonce donc très sombre sur le plan financier selon Romain Molina, qui confirme que seuls les clubs qui parviendront à se qualifier pour la Ligue des Champions de façon régulière garderont un semblant de sérénité sur le plan économique.

Loading