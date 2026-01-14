ICONSPORT_279966_0073

TV : Ligue1+ en grand danger, Pierre Ménès est inquiet

TV14 janv. , 19:40
parCorentin Facy
Ligue1+ a connu un véritable succès lors de la première partie de saison en atteignant très vite la barre du million d’abonnés. Un chiffre qui stagne depuis et qui inquiète pour la viabilité financière du projet.
Incapable de trouver des accords avec Canal+ ou d’autres diffuseurs, la Ligue 1 a fait le choix de lancer sa propre chaîne l’été dernier. Ligue1+ a vu le jour et a connu un franc succès lors de la première partie de saison en atteignant plus vite que prévu la barre du million d’abonnés. Une satisfaction pour Vincent Labrune ainsi que pour Nicolas de Tavernost, patron de LFP Media en charge du pilotage de la chaîne. Néanmoins, le nombre d’abonnés peine à augmenter ces dernières semaines.

Pierre Ménès tremble pour Ligue1+

Rien de malheureusement étonnant selon Pierre Ménès, qui redoute que plafond de verre ait été atteint, notamment à cause d’un IPTV toujours très présent et qui prive Ligue1+ de milliers d’abonnés potentiels. Dans sa dernière vidéo sur YouTube, l’ancien journaliste de Canal+ s’est par ailleurs dit particulièrement préoccupé pour l’avenir de la chaîne de la Ligue sur le plan financier.
« Je ne suis pas optimiste du tout sur l’avenir de la Ligue 1 au niveau des droits TV. D’abord parce qu’après avoir atteint rapidement le million d’abonnés, ce chiffre stagne dangereusement. Comment voulez-vous qu’il ne stagne pas avec le nombre de personnes qui ont l’IPTV ? Et les abonnés se sont abonnés toute suite. C’est normal, tu t’abonnes au début du film, pas au milieu du film. Le fait de récupérer le match de BeInSports l’année prochaine ne va rien changer. Sauf que financièrement, les 76 millions d’euros qu’envoyait BeInSports, il va falloir les récupérer donc bon courage » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de poursuivre.
Je ne suis pas optimiste du tout sur l’avenir de la Ligue 1 au niveau des droits TV
- Pierre Ménès
« Je ne suis pas optimiste du tout au niveau financier. Au niveau de la retransmission, Ligue1+ c’est Ligue1+… avec son ton qu’on aime ou qui peut agacer comme c’est mon cas. C’est surtout au niveau financier que je ne suis pas optimiste » a commenté le journaliste, qui sait de quoi il parle en matière de chaîne de télévision et de Ligue 1. Reste maintenant à voir si Ligue1+ parviendra à faire déjouer les pronostics en tenant bon et cela malgré un piratage toujours actif et un nombre d’abonnés qui fait du surplace depuis plusieurs semaines. Pour booster ses revenus, la chaîne a notamment prévu de revoir ses tarifs à la hausse en 2026-2027, justifiant ce changement par l’intégration du neuvième match actuellement détenu par BeInSports dans l’offre Ligue1+.
Derniers commentaires

CdF : Le PSG éliminé, Luis Enrique est aux anges

Le match serait rejoué 10 fois, les parisiens se qualifient 10 fois 🙂

OM : Robinio Vaz annonce son départ

À bientôt ? 😂😂😂😂😂😂😂

La précision de l'OL sur le départ de Téo Barisic

12,5 % mais comment font-ils pour un tel calcul ?

L’OL met un avertissement à Endrick « l’égoïste »

avoir un joueur qui frappe souvent ca faire sortir les defenses et c'est aussi interessant que de faire des passes surtout qu'on avait une equipe qui voulait souvent rentrer avec le ballon dans la cage .. on a vu l'effet moreira comment ca a été utile .. il enroulait souvent au debut maintenant les defenseurs vont sur lui sauf qu'il donne le ballon dans l’intervalle et ca donne des buts

L’OL met un avertissement à Endrick « l’égoïste »

Hooooo vous savez moi,tant qu'il marque des buts 🤣🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

