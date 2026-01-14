TV : Ligue1+ en grand danger, Pierre Ménès est inquiet

Ligue1+ a connu un véritable succès lors de la première partie de saison en atteignant très vite la barre du million d’abonnés. Un chiffre qui stagne depuis et qui inquiète pour la viabilité financière du projet.

Incapable de trouver des accords avec Canal+ ou d’autres diffuseurs, la Ligue 1 a fait le choix de lancer sa propre chaîne l’été dernier. Ligue1+ a vu le jour et a connu un franc succès lors de la première partie de saison en atteignant plus vite que prévu la barre du million d’abonnés. Une satisfaction pour Vincent Labrune ainsi que pour Nicolas de Tavernost, patron de LFP Media en charge du pilotage de la chaîne. Néanmoins, le nombre d’abonnés peine à augmenter ces dernières semaines.

Pierre Ménès tremble pour Ligue1+

Rien de malheureusement étonnant selon Pierre Ménès, qui redoute que plafond de verre ait été atteint, notamment à cause d’un IPTV toujours très présent et qui prive Ligue1+ de milliers d’abonnés potentiels. Dans sa dernière vidéo sur YouTube, l’ancien journaliste de Canal+ s’est par ailleurs dit particulièrement préoccupé pour l’avenir de la chaîne de la Ligue sur le plan financier.

« Je ne suis pas optimiste du tout sur l’avenir de la Ligue 1 au niveau des droits TV. D’abord parce qu’après avoir atteint rapidement le million d’abonnés, ce chiffre stagne dangereusement. Comment voulez-vous qu’il ne stagne pas avec le nombre de personnes qui ont l’IPTV ? Et les abonnés se sont abonnés toute suite. C’est normal, tu t’abonnes au début du film, pas au milieu du film. Le fait de récupérer le match de BeInSports l’année prochaine ne va rien changer. Sauf que financièrement, les 76 millions d’euros qu’envoyait BeInSports, il va falloir les récupérer donc bon courage » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de poursuivre. a d'abord lancé Pierre Ménès avant de poursuivre.

