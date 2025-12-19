TV : Ligue1+ à 20 euros par mois, il envoie son RIB

ICONSPORT_279966_0055

BeIN Sports ne diffusera plus la Ligue 1 la saison prochaine, laissant à Ligue1+ l'intégralité du championnat. Le nombre d'abonnés va t-il exploser alors que le prix de la chaîne créée par la LFP va augmenter ? Emmanuel Petit est optimiste.
Finis les maux de tête pour les passionnés de foot en France. Depuis près de 20 ans, ces derniers avaient pris l'habitude de s'abonner à deux diffuseurs différents pour la Ligue 1. De quoi les frustrer quand ils ne possédaient que l'un d'entre eux seulement. La saison prochaine, Ligue1+ proposera tous les matchs du championnat après le départ de BeIN qui détenait le match du samedi après-midi (17h). Une aubaine pour LFP Media qui veut faire grandir son bébé. La chaîne créée l'été dernier a vite atteint le million d'abonnés mais elle stagne depuis.

Prix et qualité, Ligue1+ est le diffuseur parfait

Ligue1+ peut-elle reprendre sa croissance et atteindre les 2,25 millions d'abonnés en 2029 comme le vise son président Nicolas de Tavernost ? Une tâche complexe avec un prix en hausse. Le patron de la chaîne a confirmé qu'elle passerait à 19,99 euros mensuels la saison prochaine. Une somme qui peut effrayer une partie du public. Emmanuel Petit a tenté de les rassurer sur RMC. Pour lui, les téléspectateurs de la Ligue 1 sont chanceux d'avoir une telle offre. Niveau rapport qualité-prix, la création de la LFP est imbattable en Europe.
« L’offre de Ligue1+ doit passer de 14,99 euros à 20 euros par mois. L’Allemagne c’est 65 ou 80 euros selon l’engagement, l’Angleterre c’est 69 euros, l’Espagne 62, l’Italie 31. On est en-dessous de tout ça. On n’arrêtait pas de fustiger le manque de visibilité de la Ligue 1, aujourd’hui la Ligue a créé sa chaîne et propose l’intégralité des matchs. Tu diffuses les gros clubs chaque week-end donc les fans de foot seront faciles à recruter. C’est un produit de qualité, reconnu et admis par tous les téléspectateurs. Tu regardes chaque week-end, chaque plateau, c’est de la qualité contrairement aux derniers diffuseurs qui faisaient n’importe quoi. […] Donnons-leur une chance », a t-il plaidé dans Rothen s'enflamme. La survie des clubs en dépend sûrement.
1
Loading