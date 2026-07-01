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TV : Les Français ont peu dormi pour voir France-Suède

TV01 juil. , 10:15
parGuillaume Conte
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Malgré l’horaire tardif, M6 peut se targuer d’une très belle audience pour le 16e de finale de Coupe du monde entre la France et la Suède.
Le match des Bleus a réuni plus de 10 millions de téléspectateurs, en dépit d’un coup d’envoi à 23h00. C’est bien évidement moins que les matchs contre le Sénégal et la Norvège, qui ont atteint les 14 millions de téléspectateurs, mais ces rencontres avaient lieu en début de soirée. Néanmoins, le parcours des Bleus continue et ce sera de nouveau un match à 23h, samedi contre le Paraguay, avec le dimanche pour s’en remettre pour ceux qui ne sont pas habitués à se coucher aussi tard.
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Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
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00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
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Le Havre
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