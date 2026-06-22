France Pierron prise dans une polémique XXL

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

TV22 juin , 9:00
parClaude Dautel
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Après le communiqué publié dimanche par le groupe L'Equipe visant France Pierron, la direction de la chaîne sportive aurait décidé d'écarter, au moins provisoirement, la journaliste de l'émission quotidienne qu'elle présentait depuis plusieurs années.
Le journaliste spécialiste des médias Clément Garin l'annonce ce lundi, France Pierron n'animera pas le talk-show quotidien. L’Équipe de choc programmé à 11 heures. Il s'agit bien évidemment d'une décision prise par la direction du groupe, suite à l'intervention de l'animatrice vendredi concernant le retour possible de Jérémy Doku en Belgique pour assister à l'accouchement de son épouse. Depuis, France Pierron a présenté ses excuses, mais dans un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux, l'animatrice de L’Équipe de choc a été la cible d'un communiqué particulièrement musclé de la part du Groupe L'Équipe . Un lâchage en règle qui a fait beaucoup de bruit, et qui débouche donc sur la mise à l'écart pour l'émission de ce lundi, sans que l'on sache réellement si France Pierron reviendra à l'antenne pendant le Mondial 2026. Mais, selon Clément Garin, l'histoire fait du bruit au sein du quotidien sportif.

Crise interne à l'Equipe sur ce sujet

Selon notre confrère, la rédaction de L'Équipe a du mal à comprendre l'attitude de la direction du groupe car, dans un premier temps, rien n'aurait été fait suite aux propos de l'animatrice. Mais lorsque cela a tourné au bad-buzz, alors d'un seul coup, les dirigeants du quotidien sportif auraient décidé de rectifier le tir, d'où la parution dimanche soir d'un communiqué de la part du groupe L'Equipe. Un changement de ton qui serait très mal perçu au sein de la rédaction, même de la part de celles et ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec les propos tenus à l'antenne par leur consoeur. Car ce lâchage a lieu alors que depuis 72 heures France Pierron fait l'objet d'un déchaînement d'injures sur les réseaux sociaux.
Et comme si cela ne suffisait pas, c'est le collectif Femmes Journalistes de Sport qui a pris une position ambiguë dimanche soir, après la bataille. « Femmes Journalistes de Sport désapprouve totalement et sans réserve les propos rétrogrades tenus par France Pierron le vendredi 19 juin sur la Chaîne L’Equipe. Si nous les condamnons, nous condamnons également le harcèlement qu'elle subit depuis », indique le collectif. De quoi faire bondir Bertrand Latour, qui se demande si ce communiqué ne remet pas de l'huile sur le feu.
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Derniers commentaires

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

ah l insulte. la reponse des grands penseurs ou des petites couilles cachés derriere leur ecran, au fond de leur chambre d HLM. kassos

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

mais on le sait, les minorité sont tjs les plus virulante...comme pour justifier leur connerie plus fort que tout le monde... Cette pauvre conne est nulle et ouaih elle merite de se faire virer, ca aurait été un homme, il le serais deja !

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

la liberté d'expression ? elle est a la TV abruti, y a un minimum de tact a avoir t'es au courant ? Daniel Bravo qui a faillit se faire lourder parce qu'il faisait "une blague" ca te parle ? t'es au courant de la société d'aujourd'hui ou l'on peut plus rien dire ? Il suffit de voir le nombre de gens choqué par une telle prise de parole et l'enorme minorité qui trouve pas pas grave, comme toi....ca veut tout dire...

Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant

C'est une blague , ce mec est nul ....

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

Cette France ( les 2 ) ? Suis pas daccord avec ses propos mais on est en URSS ou QUOI ???

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