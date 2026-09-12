PL : L'impressionnant sans-faute d'Arsenal continue

Arsenal est bien reçu 4 sur 4 en Premier League. A l’occasion de cette nouvelle journée de Premier League, les Gunners ont continué leur excellente moisson de points et cumulent à présent 12 points sur 12 possible.

En déplacement sur la pelouse de Sunderland, l’équipe de Mikel Arteta a pourtant été bougée mais Le Fée a raté son penalty face à Raya à la 56e minute. Deux minutes plus tard, Bruno Guimaraes ouvrait le score d’une frappe sublime. Cette fois, Arsenal décidait de ne pas se contenter de son tarif maison et ajoutait un second but par Saka sur penalty dans le temps additionnel. Un succès 2-0 qui permet au champion d’Angleterre en titre de poursuivre son sans-faute en Premier League.