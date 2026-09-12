PL : L'impressionnant sans-faute d'Arsenal continue

PL : L'impressionnant sans-faute d'Arsenal continue

Premier League12 sept. , 22:58
parCorentin Facy
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Arsenal est bien reçu 4 sur 4 en Premier League. A l’occasion de cette nouvelle journée de Premier League, les Gunners ont continué leur excellente moisson de points et cumulent à présent 12 points sur 12 possible.
En déplacement sur la pelouse de Sunderland, l’équipe de Mikel Arteta a pourtant été bougée mais Le Fée a raté son penalty face à Raya à la 56e minute. Deux minutes plus tard, Bruno Guimaraes ouvrait le score d’une frappe sublime. Cette fois, Arsenal décidait de ne pas se contenter de son tarif maison et ajoutait un second but par Saka sur penalty dans le temps additionnel. Un succès 2-0 qui permet au champion d’Angleterre en titre de poursuivre son sans-faute en Premier League. 
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OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC

Je pense que certain sous estime quelques peu le Paris FC..... Oubliez tout de suite le Paris FC de l'année derniere. Pour l'OL, des bons gars mais un manque de caractère évident dans notre équipe. On veux des mecs qui ont avant tout des baloches pour faire souffrir les équipes adverses, quelques soit l'equipe en face. On aurait tres bien pu revenir avec une victoire, mais la probabilité était trop faible.

OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC

Un PFC avec une attaque de feu qui va dérouiller plus d'une équipe cette saison. Donc l'OL a tenu le choc , même si offensivement la saison va être compliquée avec des joueurs très moyens et pas d'autres solutions offensives sur le banc.

L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris

Les anciens joueurs pro parlent eux de match équilibré, solide, tactique, dans un stade où peu d'équipes seront capables de ramener des points cette saison. Mais bon, tu dois avoir une expérience plus importante du haut niveau... C'est drôle comme on peut oublier les purges de Genesio, les matchs perdus contre des 'petites' équipes...

L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris

Rappele moi qui a été le dernier entraîneur à mettre Lyon en LDC ? Genesio Qui est l'entraîneur qui a mené Lyon à sa dernière finale ? Sage Quel est l'entraîneur qui donne les compos d'équipes les plus wtf qu'on voit depuis des années ? Fonseca Genesio au moins quand il tentait des trucs c'était cornet DG, qui met un double contre city, que qqun me donne le dernier pari de Fonseca gagnant, un Vrai pari ce soir on a le droit à 5 joueurs qui sont collés aux autres ds le rond central, openda AG pr aérer, athekame AD pr aérer, et bâcher qui passe tt le match en DD pr combler athekame qui monte Les joueurs au milieu ne pouvait pas enchaîner 3 passes car trop de monde les uns sur les autres, et sur les ailes c'était des mecs pas habitués à y jouer Y'a rien à dire, c'est de l'art de ns pondre ça, c'est à montrer ds les écoles de foot

OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC

un match nul à oublier. cela aurai pu être pire mais notre défense a été suffisamment solide. pour l'attaque et le jeu on repassera ...

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