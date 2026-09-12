Esp : La Real Madrid surclasse facilement le Rayo

L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris

Ah mais il y aussi des joueurs qui disent ne pas avoir compris ce qu'ils ont vut sur le terrain, et encore une fois, quand tu as 2 joueurs qui vont voir le coach pr lui parler pendant le match, ça n'arrive pas souvent et ça arrive uniquement, quand il fait des compos bizarre comme celle là, et cz doit pas être pr lui dire que c'est génial, qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire malgré un poste, un schéma et une animation qu'ils n'ont jamais tentes avant 👍 Et oui genesio aussi faisait des choix bizarre, bcp d'entraîneurs en font mais au moins il y avait des réussites, des pts perdus contre des petites équipes ? Comme tt le monde Des recors de pts, de buts, de Goal average, d'avoir menés plusieurs de ses clubs en LDC, ça aussi comme tt le monde... Ah non pas comme fonseca Un moment il n'y a pas de fumée sans feu, des commentateurs le diront jamais en live a la tv car c'est pas bon pr la chaîne de dire que ce qu'ils voient c'est de la merde, faut ouvrir les yeux, le PFC n'étais pas bon ce soir, même s'ils ont 2 tirs en moins de 10min de jeu, il leur a juste manqué l'efficacité ds la derniere passe ou tir Nous? 0 tirs cadres, je crois même 0 tirs tt court! Et c'est pas la première fois sous fonseca, match tactique, solide et équilibré, ce qu'il faut pas lire.. comme contre le Havre tient, le terrible le Havre, ou peu d'équipes prendront des points la bas aussi, ah bah non c'était chez nous, encore pire