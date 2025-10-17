ICONSPORT_273163_0037

TV : Le boss de Ligue 1+ menace de démissionner

TV17 oct. , 8:40
parGuillaume Conte
1
Coup de chaud à la Ligue ces derniers jours, avec des questionnements sur le fonctionnement et les résultats de Ligue 1+, qui n'ont pas du tout plu à son patron. 
Jusqu’ici, le lancement de Ligue 1+ s’était passé de manière quasiment impeccable. Seule la décision de Canal+ de ne pas proposer la chaine dans ses canaux a pu nuire aux premiers pas de la chaine de la LFP qui possède 8 des 9 matchs de chaque journée de championnat. Avec des prix attractifs et une couverture éditoriale sobre, Ligue 1+ a déjà atteint ses objectifs de la saison en dépassant le million d’abonnés. Mais il n’aura pas fallu attendre plus de trois mois pour que la situation se tende en interne. 

Nicolas De Tavernost agacé de rendre des comptes

En effet, comme le raconte L’Equipe, le dernier conseil d’administration de la Ligue a été tendu, et a mis à bouts de nerfs Nicolas De Tavernost, le nouveau directeur général de LFP Média, qui gère la chaine. Les présidents des clubs de Ligue 1 lui ont demandé plusieurs choses, et pas forcément très amicalement. « NDT » s’est vu exiger une plus grande transparence sur les dépenses marketing de la chaine, une prévision plus claire sur les revenus télévisuels envisageables pour les clubs, ainsi que des critiques sur certaines décisions financières prise avec l’accord de Vincent Labrune, mais sans celui du conseil d’administration. 
L’ancien président de M6 est clairement tombé des nues, expliquant qu’il informait les clubs selon le calendrier prévu et qu’il faisait avec le budget planifié. Et selon L’Equipe, il a terminé sa prise de parole en expliquant qu’il « prendrait ses responsabilités », si sa façon de faire ne convenait pas. 
Une menace de départ qui n’a pas fait sourciller les présidents, pour qui Nicolas De Tavernost doit apprendre à rendre des comptes. « Nicolas oublie qu'il n'est plus le patron comme à M6, il n'est que DG il a donc des comptes à rendre au CA. Même si on reconnaît tous le bon lancement et la qualité de la chaîne, dans les entreprises il y a des reportings mensuels, pas à la Ligue », a déploré l’un des présidents présents à la réunion. Si cela s’est terminé dans le calme, puisque même Waldemar Kita a souligné que le lancement de Ligue 1+ était une réussite et qu’il fallait donner du temps à la chaine, De Tavernost se sait surveillé. Et visiblement, il n’aime pas ça du tout. 
1
Derniers commentaires

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Greg c est vraiment le mec le plus frustré du site😬😬😬😬

« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

Sans la var, des tas de vols et chaque année en coupe d Europe durant presque 20 ans et depuis la vidéo, aucun podium PS Ta stat comprend la perte de point avec les erreurs chose que nous meme avec ca, on vous a Rowenté

« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

la var n'a rien a voir avec ca preuve en est lyon est l'equipe qui a subis le plus d'erreur saison derniere et c'est officiel pas comme ta pseudo liste faite par toi

Pierre Menes donne une leçon de scouting à l'OL

meme 30sec c'est joué tu as dis ne joueront PAS !!! fonseca fait confiance au jeune on le voit avec merah et carvallo ca veut juste dire que les autres n'ont pas le niveau cqfd

PSG : Le Real invente une solution pour acheter Vitinha

Il savent plus quoi inventer pour réaliser leurs rêves... Quelqu'un sait si ces fameuses clauses privées existent vraiment et un joueur est vraiment parti suite à l'une d'elles en France?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

