TV : Le boss de Ligue 1+ menace de démissionner

Coup de chaud à la Ligue ces derniers jours, avec des questionnements sur le fonctionnement et les résultats de Ligue 1+, qui n'ont pas du tout plu à son patron.

Jusqu’ici, le lancement de Ligue 1+ s’était passé de manière quasiment impeccable. Seule la décision de Canal+ de ne pas proposer la chaine dans ses canaux a pu nuire aux premiers pas de la chaine de la LFP qui possède 8 des 9 matchs de chaque journée de championnat. Avec des prix attractifs et une couverture éditoriale sobre, Ligue 1+ a déjà atteint ses objectifs de la saison en dépassant le million d’abonnés. Mais il n’aura pas fallu attendre plus de trois mois pour que la situation se tende en interne.

Nicolas De Tavernost agacé de rendre des comptes

En effet, comme le raconte L’Equipe, le dernier conseil d’administration de la Ligue a été tendu, et a mis à bouts de nerfs Nicolas De Tavernost, le nouveau directeur général de LFP Média, qui gère la chaine. Les présidents des clubs de Ligue 1 lui ont demandé plusieurs choses, et pas forcément très amicalement. « NDT » s’est vu exiger une plus grande transparence sur les dépenses marketing de la chaine, une prévision plus claire sur les revenus télévisuels envisageables pour les clubs, ainsi que des critiques sur certaines décisions financières prise avec l’accord de Vincent Labrune, mais sans celui du conseil d’administration.

L’ancien président de M6 est clairement tombé des nues, expliquant qu’il informait les clubs selon le calendrier prévu et qu’il faisait avec le budget planifié. Et selon L’Equipe, il a terminé sa prise de parole en expliquant qu’il « prendrait ses responsabilités », si sa façon de faire ne convenait pas.

Une menace de départ qui n’a pas fait sourciller les présidents, pour qui Nicolas De Tavernost doit apprendre à rendre des comptes. « Nicolas oublie qu'il n'est plus le patron comme à M6, il n'est que DG il a donc des comptes à rendre au CA. Même si on reconnaît tous le bon lancement et la qualité de la chaîne, dans les entreprises il y a des reportings mensuels, pas à la Ligue », a déploré l’un des présidents présents à la réunion. Si cela s’est terminé dans le calme, puisque même Waldemar Kita a souligné que le lancement de Ligue 1+ était une réussite et qu’il fallait donner du temps à la chaine, De Tavernost se sait surveillé. Et visiblement, il n’aime pas ça du tout.