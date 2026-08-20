TV : La Ligue 3 diffusée à l’arrache, Ligue1+ fait un aveu

Ligue1+ a élargi son offre avec la diffusion de 100% des matchs de Ligue 1 mais aussi la diffusion de toute la Ligue 3. Une bonne nouvelle à condition de vite corriger le tir après trois premières journées laborieuses.

Au fil des mois et des années, Ligue1+ veut devenir la chaîne qui diffuse tout le football français. En attendant de peut-être récupérer un jour la Coupe de France ou encore la Ligue 2, la chaîne créée par la LFP a récupéré le 9e match de Ligue 1, celui du samedi à 17h15, qui appartenait l’an passé à BeInSports. De plus, Ligue1+ propose depuis la rentrée la Ligue 3 en intégralité. Une bonne nouvelle pour les amateurs de ce qui était appelé l’an passé le National… à condition que la diffusion soit améliorée dans les semaines à venir. Car après trois journées, les critiques fusent, notamment sur la qualité de l’image pour certains matchs ou pour divers problèmes techniques.

Ligue1+ a conscience des problèmes

Selon les informations de Nicolas Pelletier, journaliste pour RMC, la chaîne a conscience des bugs et travaille pour les corriger. Néanmoins, certains stades vétustes n’aident pas à offrir la meilleure expérience aux téléspectateurs selon lui. « Concernant la Ligue 3 sur Ligue 1+, on devrait avoir dans les prochaines semaines une amélioration des conditions de production sur le terrain pour les matchs du multiplex » nous apprend le journaliste sur son compte X avant de poursuivre.

« La chaîne est consciente des remarques publiées par les fans sur les réseaux sociaux. L’apparition du match « premium » du jeudi soir va aussi permettre une meilleure qualité autour de cette « belle » rencontre. De l’adaptation car tous les stades du championnat ne possèdent pas les même conditions d’accueil pour les équipes de la technique » précise le spécialiste de RMC. Les supporters de Caen, Valenciennes, Bastia, Amiens et de tous les autres clubs de Ligue 3 espèrent que tout rentrera dans l’ordre au plus vite. D’autant que certains supporters regrettent l’époque où les matchs étaient diffusés sur YouTube par la FFF, avec une qualité d’image impeccable et un flux sans aucun bug.