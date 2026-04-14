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TV : La Ligue 3 arrive sur Ligue1+ avec des matchs le jeudi soir !

TV14 avr. , 9:20
parCorentin Facy
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Les discussions sont très avancées entre la FFF et Ligue1+ pour que la plateforme de la LFP diffuse la Ligue 3 à partir de la saison prochaine. Les nouveaux créneaux des matchs risquent en revanche de crisper certains supporters.
A partir de la saison prochain, le National devient la Ligue 3 et cette compétition sera visible sur Ligue1+. Dans son édition du jour, L'Equipe nous apprend que les discussions sont très avancées entre la Fédération française de football et la plateforme de la LFP pour que celle-ci diffuse l’intégralité de la Ligue 3. Les discussions portent sur un contrat au moins jusqu’en 2029 entre les deux parties « afin d’exposer cette nouvelle compétition professionnelle », rapporte Etienne Moatti dans les colonnes du quotidien national.
Plusieurs acteurs du marché ont pris des renseignements, mais c’est clairement Ligue1+ qui a montré le plus d’intérêt. La chaîne, qui diffusera 100% de la Ligue 1 la saison prochaine et qui a manqué de peu les droits TV de l’équipe de France espoirs, cherche à agrandir son offre afin notamment de proposer du football en direct en dehors des créneaux habituels des matchs de Ligue 1. On apprend ainsi que deux cases de diffusion sont prévues pour les matchs de Ligue 3 sur l’antenne de Ligue1+ : le samedi à 15 heures… et le jeudi soir.

Un match de Ligue 3 le jeudi soir sur Ligue1+ ?

Un match en soir en pleine semaine et parfois en même temps que l’Europa League et la Conférence League (diffusés sur Canal+), cela risque certainement de créer quelques frustrations chez les supporters des équipes concernées. Mais pour Ligue1+, l’enjeu est de pouvoir diffuser cette compétition qui va enrichir son offre sans que les matchs de Ligue 3 ne tombent en même temps que les matchs de Ligue 1. Le média précise qu’un comité exécutif de la Fédération française de football est prévu ce vendredi afin d’acter probablement cet accord entre les deux parties.

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Un premier dossier quasiment réglé pour Philippe Diallo, le président de la FFF, qui a un autre point chaud sur le feu : les droits TV de la Coupe de France. Un cas plus difficile à gérer car si BeInSports a prolongé son contrat pour diffuser cette compétition jusqu’en 2030 contre 9 millions d’euros par an, France Télévision souhaite revoir son contrat à la baisse en ce qui concerne les droits TV en clair, ne proposant désormais plus que 4 millions d’euros par an contre 8 millions d’euros actuellement.
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Derniers commentaires

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Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

PL : Cherki trahi par un international français

Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

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Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

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Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
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52291649583820
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8
Strasbourg
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9
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382991193844-6
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37291071239390
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Brest
3628106123743-6
12
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3529811103745-8
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Le Havre
2929611122437-13
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242959152337-14
17
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192847172445-21
18
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152936202663-37

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