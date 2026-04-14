TV : La Ligue 3 arrive sur Ligue1+ avec des matchs le jeudi soir !

Les discussions sont très avancées entre la FFF et Ligue1+ pour que la plateforme de la LFP diffuse la Ligue 3 à partir de la saison prochaine. Les nouveaux créneaux des matchs risquent en revanche de crisper certains supporters.

A partir de la saison prochain, le National devient la Ligue 3 et cette compétition sera visible sur Ligue1+. Dans son édition du jour, L'Equipe nous apprend que les discussions sont très avancées entre la Fédération française de football et la plateforme de la LFP pour que celle-ci diffuse l’intégralité de la Ligue 3. Les discussions portent sur un contrat au moins jusqu’en 2029 entre les deux parties « afin d’exposer cette nouvelle compétition professionnelle », rapporte Etienne Moatti dans les colonnes du quotidien national.

Plusieurs acteurs du marché ont pris des renseignements, mais c’est clairement Ligue1+ qui a montré le plus d’intérêt. La chaîne, qui diffusera 100% de la Ligue 1 la saison prochaine et qui a manqué de peu les droits TV de l’équipe de France espoirs, cherche à agrandir son offre afin notamment de proposer du football en direct en dehors des créneaux habituels des matchs de Ligue 1. On apprend ainsi que deux cases de diffusion sont prévues pour les matchs de Ligue 3 sur l’antenne de Ligue1+ : le samedi à 15 heures… et le jeudi soir.

Un match de Ligue 3 le jeudi soir sur Ligue1+ ?

Un match en soir en pleine semaine et parfois en même temps que l’Europa League et la Conférence League (diffusés sur Canal+), cela risque certainement de créer quelques frustrations chez les supporters des équipes concernées. Mais pour Ligue1+, l’enjeu est de pouvoir diffuser cette compétition qui va enrichir son offre sans que les matchs de Ligue 3 ne tombent en même temps que les matchs de Ligue 1. Le média précise qu’un comité exécutif de la Fédération française de football est prévu ce vendredi afin d’acter probablement cet accord entre les deux parties.

Un premier dossier quasiment réglé pour Philippe Diallo, le président de la FFF, qui a un autre point chaud sur le feu : les droits TV de la Coupe de France. Un cas plus difficile à gérer car si BeInSports a prolongé son contrat pour diffuser cette compétition jusqu’en 2030 contre 9 millions d’euros par an, France Télévision souhaite revoir son contrat à la baisse en ce qui concerne les droits TV en clair, ne proposant désormais plus que 4 millions d’euros par an contre 8 millions d’euros actuellement.