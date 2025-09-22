TV : La Ligue 1 fait plier Google contre le piratage

Lancée dans une vaste bataille contre la diffusion illégale de la Ligue 1, la LFP a obtenu une victoire importante. Google et Bing ne devront plus références les sites de streaming et d'IPTV.

Avec plus d'un million d'abonnés à sa chaîne Ligue 1+, la Ligue de Football Professionnel a au moins démontré qu'un prix raisonnable pour suivre la Ligue 1 à la télé était le meilleur choix pour lutter contre le piratage. Alors que l'an dernier, DAZN avait contribué à dynamiser les offres illégales, c'est moins le cas cette saison. Mais pour Vincent Labrune et les 18 clubs de Ligue 1, la guerre contre la diffusion des matchs de Ligue 1 via des canaux interdits est absolue. Et, à quelques heures d'un OM-PSG qui devrait permettre à Ligue 1+ de battre son record d'audience, la LFP crie victoire après une décision de justice qui a toute son importance.

Google ne fera plus la pub des sites de piratage de la Ligue 1

« Le 18 septembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le déréférencement par les moteurs de recherche Google et Bing de sites de streaming illégal et de services IPTV diffusant sans droit les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. LFP et LFP Media saluent la reconnaissance par le tribunal du droit pour la LFP d’obtenir, pour la première fois en France, une injonction préventive contre ces acteurs. Conformément au Code du sport (article L. 333-10), la LFP et LFP Media saisiront l’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) pour étendre les déréférencements aux nouveaux services pirates identifiés en cours de saison. Ces mesures de déférencement s’inscrivent en complément des mesures de blocage ordonnées dans le cadre des décisions obtenues en juillet dernier contre les fournisseurs d’accès à Internet et les services de DNS alternatifs. L’ensemble de ces mesures, couplées à une offre attractive pour visionner les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, participent à l’efficacité de la stratégie de lutte contre le piratage », indique la LFP dans un communiqué.