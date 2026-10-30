Triplé pour Hakimi, triplé pour Wahi, le PSG et Nice s'amusent

Triplé pour Hakimi, triplé pour Wahi, le PSG et Nice s'amusent

Ligue 1
parClaude Dautel
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Les deux premiers matchs de la 9e journée de Ligue 1 ont été riches en buts. Le PSG s'est en effet imposé (1-5) au Havre, tandis que Nice a dynamité Rennes 5 à 2.
Le Paris Saint-Germain a eu peur pendant huit minutes ce vendredi soir au Havre, puisque c'est Maja qui a ouvert la marque pour la lanterne rouge (1-0, 18e). Mais, vexé, le PSG se réveillait et roulait ensuite sur le club doyen, grâce d'abord à Godts (1-1,26), auteur de son deuxième but en deux matchs, puis un triplé historique d'Haklimi (28e,55e,69e) Il s'agit là du premier triplé du défenseur international marocain dans toute sa carrière. Enfin, Mayulu y allait aussi de son but (62e). Avec ce large succès, le Paris Saint-Germain est certain d'accroitre son avance sur le deuxième, puisque dans le même temps Rennes a été corrigé à Nice.
Si Hakimi a été l'homme fort pour le PSG, c'est Elye Wahi qui a été le bourreau du club breton. En signant un triplé, dont deux buts sur penalty, l'attaquant international ivoirien a confirmé sa forme du moment, tout comme celle de l'OGC Nice. En effet, le club azuréen enregistre contre le Stade Rennais sa quatrième victoire en cinq matchs de Ligue 1 et remonte à la 7e place du classement. Pour l'équipe de Franck Haise, c'est un vrai coup d'arrêt après le succès face à Strasbourg le week-end dernier.

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