Triplé pour Hakimi, triplé pour Wahi, le PSG et Nice s'amusent

Les deux premiers matchs de la 9e journée de Ligue 1 ont été riches en buts. Le PSG s'est en effet imposé (1-5) au Havre, tandis que Nice a dynamité Rennes 5 à 2.

Le Paris Saint-Germain a eu peur pendant huit minutes ce vendredi soir au Havre, puisque c'est Maja qui a ouvert la marque pour la lanterne rouge (1-0, 18e). Mais, vexé, le PSG se réveillait et roulait ensuite sur le club doyen, grâce d'abord à Godts (1-1,26), auteur de son deuxième but en deux matchs, puis un triplé historique d'Haklimi (28e,55e,69e) Il s'agit là du premier triplé du défenseur international marocain dans toute sa carrière. Enfin, Mayulu y allait aussi de son but (62e). Avec ce large succès, le Paris Saint-Germain est certain d'accroitre son avance sur le deuxième, puisque dans le même temps Rennes a été corrigé à Nice.