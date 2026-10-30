Guillaume Restes à l’OM, McCourt est dans le coup

Guillaume Restes à l’OM, McCourt est dans le coup

OM
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En quête d’un nouveau gardien, l’Olympique de Marseille a notamment été associé à Guillaume Restes ces derniers mois. Le club phocéen part avec un avantage sur ce dossier dans la mesure où Frank McCourt connaît bien l'agent du Toulousain.
Jeffrey de Lange a beau souligner son attachement à l’Olympique de Marseille, le Néerlandais y dispute probablement sa dernière saison. La direction olympienne n’a pas prévu de prolonger son portier libre l’été prochain si l’on en croit les informations de Romain Canuti. « Ça sera pour un départ de De Lange en fin de contrat en juin, a annoncé le journaliste du Phocéen. C'est ce qui se dessine au 30 octobre ».
Le club de Frank McCourt a donc commencé à préparer l’avenir sans Jeffrey de Lange. D’où le dossier placé tout en haut de la pile du directeur sportif Grégory Lorenzi. « Le poste de gardien, c'est la priorité de l'Olympique de Marseille, a indiqué Romain Canuti. S'il y a une recrue à faire du côté de l'OM, c'est le poste de gardien qui intéresse vraiment les dirigeants en priorité. » A cause de ses limites financières, l’Olympique de Marseille, bien qu’associé à Guillaume Restes ces derniers mois, n’a pas les moyens de s’offrir l’international français.

Lire aussi

OM : Un nouveau gardien va tout bousculer en janvier 2027OM : Un nouveau gardien va tout bousculer en janvier 2027
« Ça ne sera pas Guillaume Restes, ou ça ne devrait pas être Guillaume Restes, a confirmé le spécialiste marseillais, alors que l’actionnaire phocéen dispose d’un avantage pour le Toulousain. Il se trouve que dans le dossier Guillaume Restes dont on a beaucoup parlé, il y a un facteur qui permet de faciliter les choses et dont on parle peu. Guillaume Restes a pour représentant le groupe Unique Sports. C'est-à-dire que l'agent de Guillaume Restes est dans le groupe Unique Sports dont on sait les relations avec Frank McCourt et les actionnaires et le clan de Frank McCourt. » L’Olympique de Marseille n’en profitera pas et ne tentera pas non plus de récupérer Simon Ngapandouetnbu, plutôt parti pour prolonger à Montpellier.
Articles Recommandés
Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Triple Pour Hakimi Triple Pour Wahi Le Psg Et Nice Samusent
Ligue 1

Triplé pour Hakimi, triplé pour Wahi, le PSG et Nice s'amusent

Ligue 1
Ligue 1

Lille - Lens : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)

Paris Fc Antoine Arnault Prend Les Commandes Avec Elegance
Paris FC

Paris FC : Antoine Arnault prend les commandes avec élégance

Fil Info

Triplé pour Hakimi, triplé pour Wahi, le PSG et Nice s'amusent
Lille - Lens : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)
Paris FC : Antoine Arnault prend les commandes avec élégance
Rothen a une terrible nouvelle sur le mercato du PSG
Real : Deux offres XXL pour Endrick, le téléphone chauffe
L'OM a un très grand buteur, Emerson l'annonce
L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs
Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)
Nice-Rennes : Les compos (19h sur Ligue1+2)

Derniers commentaires

« Mbappé va perdre moins d'argent que la Liga » : l'Espagne tremble

La liberté d'expression encore en danger... et nos dirigeants qui... par lâcheté... ne soutiennent pas Kylian Mbappé en se terrant dans le mutisme. C'est honteux !

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Pete un coup la rageuse

Real : Deux offres XXL pour Endrick, le téléphone chauffe

J'espère qu'Endrick reviendra à l'OL dès cet hiver.

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Oui et en 93 Tapis à acheter une ligue des champions... Si tu veux jouer à ce jeu là

Le Havre-PSG : Les compos (19h sur Ligue1+3)

Nous explique la sardine avariée, 9è de FarmersLigue … 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2Rennes logo
Rennes
16951320191
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13841316124
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading