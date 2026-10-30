Guillaume Restes à l’OM, McCourt est dans le coup

En quête d’un nouveau gardien, l’Olympique de Marseille a notamment été associé à Guillaume Restes ces derniers mois. Le club phocéen part avec un avantage sur ce dossier dans la mesure où Frank McCourt connaît bien l'agent du Toulousain.

Ça sera pour un départ de De Lange en fin de contrat en juin, a annoncé le journaliste du Phocéen. C'est ce qui se dessine au 30 octobre ». Jeffrey de Lange a beau souligner son attachement à l’Olympique de Marseille , le Néerlandais y dispute probablement sa dernière saison. La direction olympienne n’a pas prévu de prolonger son portier libre l’été prochain si l’on en croit les informations de Romain Canuti. «, a annoncé le journaliste du Phocéen.».

Le club de Frank McCourt a donc commencé à préparer l’avenir sans Jeffrey de Lange. D’où le dossier placé tout en haut de la pile du directeur sportif Grégory Lorenzi. « Le poste de gardien, c'est la priorité de l'Olympique de Marseille, a indiqué Romain Canuti. S'il y a une recrue à faire du côté de l'OM, c'est le poste de gardien qui intéresse vraiment les dirigeants en priorité. » A cause de ses limites financières, l’Olympique de Marseille, bien qu’associé à Guillaume Restes ces derniers mois, n’a pas les moyens de s’offrir l’international français.

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« Ça ne sera pas Guillaume Restes, ou ça ne devrait pas être Guillaume Restes, a confirmé le spécialiste marseillais, alors que l’actionnaire phocéen dispose d’un avantage pour le Toulousain. Il se trouve que dans le dossier Guillaume Restes dont on a beaucoup parlé, il y a un facteur qui permet de faciliter les choses et dont on parle peu. Guillaume Restes a pour représentant le groupe Unique Sports. C'est-à-dire que l'agent de Guillaume Restes est dans le groupe Unique Sports dont on sait les relations avec Frank McCourt et les actionnaires et le clan de Frank McCourt. » L’Olympique de Marseille n’en profitera pas et ne tentera pas non plus de récupérer Simon Ngapandouetnbu, plutôt parti pour prolonger à Montpellier.