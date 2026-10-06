TV : La LFP lance un appel d'offres express pour la L1

Tout le monde sait qui est derrière BeinSport. Le reste n'a aucune importance.
Tu veux mon avis... dd est resté 4 ans de trop... et je suis pas le seul amoureux de foot qui le pense leogets... ENcore une fois merci Didier mais il avait plus que fait son temps
pourquoi pas
Mais il le rappellera surement SI il est bon ... là tu vois il l'a pas appelé et lui a dit de se préparer Ce que deschamps ne faisait JAMAIS
pour le coup c'est toi qui a des termes a la con evidemment il faut qu'un groupe vivent biens et pas changer de joueurs a tout les rassemblements c'est toi qui dit qu'ils sont injustifié
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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3 choses à retenir de cet appel d’offres de la Ligue 1 : - pour la première fois un seul lot avec la totalité des matches - un cycle qui démarre dès la saison prochaine (2027-2032) - l’obtention exclusive des droits pour les exploiter ou la distribution exclusive de Ligue 1+
Info @lequipe Un appel d'offres avec un seul lot pour la Ligue 1 #Médias #DroitsTV lequipe.fr/Football/Actua…