TV : La LFP lance un appel d'offres express pour la L1

La situation ne s’améliore pas en ce qui concerne les droits télévisuels du football français, et la Ligue a décidé de lancer un nouvel appel d’offres.

Dans sa deuxième saison, Ligue 1 + donne satisfaction en terme de couverture éditoriale, de prix et de qualité technique, mais les abonnements ne décollent pas et cela ne donne aucune perspective de rentabilité sérieuse à la chaine de la LFP.

En conséquence, L’Equipe affirme ce mardi que la Ligue a lancé le premier appel d’offres pour obtenir 100 % des droits de la Ligue 1, et ce dès la saison prochaine. Une ouverture rapide pour obtenir les droits pour les cinq prochaines saisons de notre championnat, à partir de 2027-2028 donc.

Un mois de novembre décisif pour la LFP

Tous les acteurs du marché (de Canal+ à Netflix en passant par Meta et RMC) ont été rencontrés afin de tâter le terrain. Cet appel d’offre a été présenté ce mardi matin au conseil d’administration de la Ligue et il doit être officiellement lancé au mois de novembre, avec un mois pour répondre pour les acteurs du marché.

Un vrai sprint pour vendre la totalité de la Ligue 1, ce qui n’était pas autorisé par la loi avant. Acheter 100 % des matchs peut intéresser de nouveaux distributeurs, qui pourraient ainsi en faire un levier d’appel pour de nouveaux abonnés. Le temps est compté car, si la LPF doit se sortir des différents contrats de distribution signés pour Ligue 1+, cela doit se faire avant le mois de mars.

Concernant la chaine créée pour diffuser le contenu de notre championnat, son avenir est plus que jamais incertain. Soit un distributeur rachète les droits à un prix qui convient à la LFP, et décide donc de les gérer intégralement comme c’était le cas auparavant pour Canal+, BeIN Sports ou autres. Soit il a la possibilité d’acheter l’ensemble de la chaine Ligue 1+ qu’il distribuera de manière exclusive pour un prix forcément à négocier en fonction de l’option choisie. Il reste surtout à savoir ce que cet appel d’offres donnera sur le plan financier. Car si des acteurs sont intéressés, la LFP n’est pas en position de force pour un football français qui a tenté de se lancer en solo sur sa chaine, mais ne voit rien venir niveau financier.