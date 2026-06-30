L’OM a limogé Habib Beye (officiel)

Après de longues négociations, l'OM a fini par trouver un accord pour virer Habib Beye, qui ne convenait pas à la nouvelle direction. Le terrain est préparé pour la venue de Bruno Genesio.

Dans un communiqué très court, l’Olympique de Marseille a annoncé avoir mis un terme au contrat d’Habib Beye. « L'Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière », a livré le club provençal à propos d’un entraineur, ancien capitaine du club, qui ne sera resté que quatre mois en fonction pendant la fin de la saison 2025-2026. Sans parvenir à atteindre les objectifs fixés. Bruno Genesio va pouvoir le remplacer dans les prochaines heures.