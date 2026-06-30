L’OM a limogé Habib Beye (officiel)

L’OM a limogé Habib Beye (officiel)

OM30 juin , 18:54
parGuillaume Conte
8
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Après de longues négociations, l'OM a fini par trouver un accord pour virer Habib Beye, qui ne convenait pas à la nouvelle direction. Le terrain est préparé pour la venue de Bruno Genesio.
Dans un communiqué très court, l’Olympique de Marseille a annoncé avoir mis un terme au contrat d’Habib Beye. « L'Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière », a livré le club provençal à propos d’un entraineur, ancien capitaine du club, qui ne sera resté que quatre mois en fonction pendant la fin de la saison 2025-2026. Sans parvenir à atteindre les objectifs fixés. Bruno Genesio va pouvoir le remplacer dans les prochaines heures.
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Derniers commentaires

L’UEFA sanctionne Newcastle et Chelsea

Et qu'est-ce que 1 M€ pour Chelsea ??? 1/608 ème de son budget annuel.

Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

je dis pas que vous virer le coach sitot 5 matches sans victoires, mais que c'est la crise et les supporters ingérables lorsque ça arrive . la démesure marseillaise c'est pas un cliché. redescends raymond

Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL

Il est fou de refusé Lyon, Lyon c'est un bon club pour faire évolué les jeunes en difficulté

Matheus Fernandes à Tottenham pour 99 ME

Et encore je suis partagé sur Vitinha car il avait floppé chez les Wolves... Donc pour moi des l'instant que le gars est en PL c'est trop tard. En revanche pour Nuno et Joao la oui ce sont des vrais trouvailles mêmes si ils étaient déjà cotés. Mais oui faisons confiance à Santos et son réseau pour nous dénicher des jeunes talents qui feront x2 ou x3 en terme de valeur sous lucho ^^

Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL

Très étonnant comme information, car on a déjà deux attaquants côté droit avec le jeune Niçois et le retour de Nuhama, on aurait donc aimé empiler les attaquants droits ?

Mastantuono Nest Pas Endrick Il Refuse Lol

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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