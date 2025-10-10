ICONSPORT_269390_0021
TV : France - Azerbaïdjan, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV10 oct. , 7:00
parCorentin Facy
La France défie l’Azerbaïdjan vendredi soir au Parc des Princes et espère continuer son sans-faute dans les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Quelle heure pour France - Azerbaïdjan ?

Après avoir obtenu deux victoires précieuses dans la course à la qualification contre l’Ukraine puis l’Islande au mois de septembre, l’équipe de France espère enchaîner face à l’Azerbaïdjan. Un match largement abordable pour les hommes de Didier Deschamps, qui débutera à 20h45 au Parc des Princes ce vendredi soir.

Sur quelle chaîne suivre France - Azerbaïdjan ?

Comme lors des deux premières journées des qualifications à la Coupe du monde 2026, c’est TF1 qui a les droits de ce match face à l’Azerbaïdjan. Le match sera donc à suivre sur le canal 1 de la TNT avec aux commentaires le duo habituel composé de Grégoire Margotton et de Bixente Lizarazu. 

Lire aussi

« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso

Les compos probables de France - Azerbaïdjan :

Didier Deschamps a été confronté à une avalanche de blessures pour composer sa liste lors de ce rassemblement du mois d’octobre. Tchouaméni est lui suspendu tandis que manquent à l’appel pour problèmes physiques Dembélé, Doué, Barcola ou encore Thuram. Des joueurs rappelés récemment tels que Coman ou Nkunku pourraient ainsi démarrer. Au milieu de terrain, il y a fort à parier que l’absence de Tchouaméni permette à Rabiot de retrouver une place de titulaire, lui qui avait démarré sur le banc les deux matchs du mois de septembre.
La compo probable de la France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Koné, Rabiot, Coman, Olise, Nkunku, Mbappé.
La compo probable de l’Azerbaïdjan : Mahahmmadaliev, Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev, Emreli, Makhmudov, Khaybulaev, Ahmadzada, Dadaso

