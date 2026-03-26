Vinicius s’éloigne et fait paniquer le Real

Alors que son contrat expire l’année prochaine, Vinicius Junior ne parvient toujours pas à s’entendre avec le Real Madrid. L’ailier madrilène espère un accord avec ses dirigeants. Mais pendant ce temps-là, ses représentants mènent des discussions avec l’Arabie Saoudite.

Sky Sport, le président madrilène a pris le dossier en main. Le dirigeant considère le nouveau contrat du Brésilien comme une priorité absolue. Il faut dire que le bail actuel de l’ailier expire en 2027. Le Real Madrid a retrouvé son leader. En l’absence de Kylian Mbappé, la Maison Blanche a pu compter sur Vinicius Junior qui n’a rien perdu de ses qualités. Ses récentes performances ont donc conforté Florentino Pérez dans son envie de le conserver. Selon les informations de, le président madrilène a pris le dossier en main. Le dirigeant considère le nouveau contrat du Brésilien comme une priorité absolue. Il faut dire que le bail actuel de l’ailier expire en 2027.

Lire aussi Mbappé revient, Vinicius et le Real dégoûtés

La perspective d’un départ libre l’année prochaine, ou via un transfert cet été, se rapproche dangereusement. D’autant que l’Arabie Saoudite est plus que jamais à l’affût. La source ajoute que des officiels saoudiens ont récemment rencontré l’entourage de Vinicius Junior. Ce sont bien les représentants du joueur qui sont à l’initiative de cette réunion, et non le Merengue, même si ce dernier n’exclut pas un départ si sa prolongation n’aboutit vraiment pas. Reste à savoir si Vinicius Junior envisage de s’exiler. Contrairement à Antoine Griezmann, future recrue d’Orlando City, l’international auriverde n’est pas encore attiré par la Major League Soccer.

« Griezmann est un grand joueur qui a eu une excellente carrière en Espagne et en équipe de France aussi, a commenté l’ailier de 25 ans. Je lui souhaite le meilleur. J'aime beaucoup son style de jeu et la qualité qu'il a montrée dans tout ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Je pense qu'il apportera beaucoup à la MLS. C'est un joueur avec beaucoup de charisme, je lui souhaite le meilleur, à lui et à la MLS. Mais en ce qui me concerne, je ne sais pas. Je suis très jeune, je n'y pense pas encore, je ne l'envisage pas. Je suis au Real Madrid et mon intention est de jouer ici très longtemps. » Un message encourageant pour Florentino Pérez.