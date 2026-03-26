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Vinicius s’éloigne et fait paniquer le Real

Liga26 mars , 9:30
parEric Bethsy
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Alors que son contrat expire l’année prochaine, Vinicius Junior ne parvient toujours pas à s’entendre avec le Real Madrid. L’ailier madrilène espère un accord avec ses dirigeants. Mais pendant ce temps-là, ses représentants mènent des discussions avec l’Arabie Saoudite.
Le Real Madrid a retrouvé son leader. En l’absence de Kylian Mbappé, la Maison Blanche a pu compter sur Vinicius Junior qui n’a rien perdu de ses qualités. Ses récentes performances ont donc conforté Florentino Pérez dans son envie de le conserver. Selon les informations de Sky Sport, le président madrilène a pris le dossier en main. Le dirigeant considère le nouveau contrat du Brésilien comme une priorité absolue. Il faut dire que le bail actuel de l’ailier expire en 2027.

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La perspective d’un départ libre l’année prochaine, ou via un transfert cet été, se rapproche dangereusement. D’autant que l’Arabie Saoudite est plus que jamais à l’affût. La source ajoute que des officiels saoudiens ont récemment rencontré l’entourage de Vinicius Junior. Ce sont bien les représentants du joueur qui sont à l’initiative de cette réunion, et non le Merengue, même si ce dernier n’exclut pas un départ si sa prolongation n’aboutit vraiment pas. Reste à savoir si Vinicius Junior envisage de s’exiler. Contrairement à Antoine Griezmann, future recrue d’Orlando City, l’international auriverde n’est pas encore attiré par la Major League Soccer.
« Griezmann est un grand joueur qui a eu une excellente carrière en Espagne et en équipe de France aussi, a commenté l’ailier de 25 ans. Je lui souhaite le meilleur. J'aime beaucoup son style de jeu et la qualité qu'il a montrée dans tout ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Je pense qu'il apportera beaucoup à la MLS. C'est un joueur avec beaucoup de charisme, je lui souhaite le meilleur, à lui et à la MLS. Mais en ce qui me concerne, je ne sais pas. Je suis très jeune, je n'y pense pas encore, je ne l'envisage pas. Je suis au Real Madrid et mon intention est de jouer ici très longtemps. » Un message encourageant pour Florentino Pérez.
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Derniers commentaires

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Chacun fait comme il veut pas s'habiller, mais... on a l'impression d'assister à un défilé de mode (de mauvais goût) a chaque fois où le truc serait de pousser a chaque fois plus loin dans l'originalité. Il n'y a rien de naturel dans ces arrivées. Au final ils ont l'air ridicule et par conséquent donnent une mauvaise image de l'EDF. Il faudrait un dresscode car c'est l'image de l'EDF et pas que la leur

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Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.

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peut importe la lfp avait dit que strasbourg lyon et lilles pouvait decaler 1 match a partir des quarts!! paris n'avait pas a declaer le match de nantes ils avaient largement l'effectif pour jouer ce match pour le coup tu peux pas decaler indéfiniment les matchs

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c'est olise sur la photo

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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