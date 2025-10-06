ICONSPORT_216139_0030

TV : Domenech refuse la présence de ce journaliste à L'Equipe du Soir

TV06 oct. , 13:40
parClaude Dautel
3
Ce lundi soir, la célèbre émission L'Equipe du Soir célèbrera son 4.000e  numéro. A cette occasion, la chaîne sportive diffusera un documentaire qui permettra d'en savoir plus sur les coulisses de ce talk-show et sur les relations entre les différents consultants. 
Depuis que L'Equipe du soir existe, il y a souvent eu des grands moments de rigolade, mais aussi des moments de grosses tensions. Récemment, un débat sur Kylian Mbappé avait provoqué un énorme clash entre Johan Micoud et Stéphane Guy, et en septembre dernier, Ludovic Obraniak et Sébastien Tarrago avaient été à deux doigts de s'écharper, l'ancien joueur n'appréciant pas une critique du journaliste, au point de le menacer physiquement. De son côté, Raymond Domenech a lui réglé le problème de manière radicale, comme l'explique L'Equipe. L'ancien sélectionneur des Bleus a mis une condition à sa venue sur le plateau de L'Equipe du Soir. Et cette décision vise un journaliste que Domenech refuse de croiser.

Domenech refuse de côtoyer le journaliste du Parisien

Raymond Domenech conditionne sa venue à l'absence de Dominique Sévérac, le journaliste du Parisien, membre lui aussi de L'Equipe du Soir. Si Sévérac participe à l'émission, alors Olivier Ménard sait qu'il ne pourra pas compter sur Domenech. « C'est comme un déjeuner de famille, le dimanche. On ne choisit pas toujours sa famille, on est obligés de la prendre telle qu'elle est et, dedans, on va avoir le grognon, le mec rigolo, le vrai gentil... L'Équipe du Soir, c'est un moment de vie », résume Dave Appadoo. On ne sait pas pour quelle raison l'ancien coach de l'équipe de France refuse de côtoyer le journaliste du Parisien, même si évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser que cela remonte à Knysna et au Mondial 2010. En attendant, cela n'empêche pas L'Equipe du Soir d'être un gros carton d'audience dans ce créneau horaire.
3
Derniers commentaires

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

En fait, tu adores l'ol vu que tu regardes tous ses matchs , allez dis le que tu adores l'ol , soit honnête avec toi-même.

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

qui t'impose de regarder l'ol , va voir d'autres matchs il y en a plein a voir

TV : Domenech refuse la présence de ce journaliste à L'Equipe du Soir

Ce tocard devrait être loin du football, je ne sais même pas comment il peut encore oser parler de football tout court.

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

c'est cela ton fantasme ? , tu va vite déchanter mon pauvre stéphanois

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

c'est ton fantasme ? , tu vas vite déchanté mon pauvre

