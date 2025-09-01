OM ‍: Obraniak menace de frapper un journaliste de L'Equipe

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est incliné face à l'OL ce dimanche soir lors de l'Olympico. Roberto De Zerbi soulève de plus en plus de questions chez les observateurs du club phocéen.

Pas grande-chose ne va à l'OM en ce début de saison et le déplacement à Lyon ce dimanche soir l'a confirmé. Les Phocéens ont vécu un enfer contre l'OL, avec l'expulsion rapide de CJ Egan-Riley et un but en fin de rencontre de Pavel Sulc. Roberto De Zerbi va pouvoir profiter de la trêve internationale pour recharger les batteries et faire son auto-critique. C'est ce qu'espèrent pas mal de fans et observateurs de l'Olympique de Marseille, surtout avant le début de la campagne en Ligue des champions. Ces dernières heures, sur le plateau de la chaîne L'Equipe, le cas De Zerbi a beaucoup fait parler. Et le ton est même monté entre un consultant et un journaliste du quotidien sportif, un peu trop même.

De Zerbi fait monter la tension sur le plateau de L'Equipe du Soir

Obraniak tellement vexé qu'on puisse critiquer son idole de zerbi et mettre à mal la petite communauté marseillaise qu'il avait reussi à se mettre dans la poche qu'il a menacé Tarrago de le frapper après l'emission , faut tendre l'oreille pic.twitter.com/MdLeXLJoB2 — Antonio Camonte ⚽ (@rescoffi4) August 31, 2025

En effet, Ludovic Obraniak n'a pas vraiment apprécié la sortie de Sébastien Tarrago sur De Zerbi. Le journaliste avait au préalable critiqué l'entraîneur italien, ce qui a poussé à bout l'ancien joueur du LOSC, grand fan de RDZ. Alors que Raymond Domenech parlait, Ludovic Obraniak, micro ouvert, a même menacé Sébastien Tarrago physiquement. « Fait attention, à pas trop me chercher (...) Je vais te frapper, tu vas voir, écoute-moi bien, on règlera ça après », a lancé l'ancien joueur, pendant que l'animateur tentait de calmer tout le monde. Après le clash Micoud-Stéphane Guy, le plateau de L'Equipe du soir va bientôt laisser place à un octogone.