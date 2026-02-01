BeIN Sports s'excuse après le dérapage de Bravo

Lors de Paris FC-OM samedi, Daniel Bravo s'est distingué par un commentaire peu inspiré à l'encontre de Gaëtane Thiney. De quoi provoquer une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et obliger beIN Sports à réagir vite.

La chaine franco-qatarienne a publié un message sur X pour s'excuser et rappeler son opposition au sexisme de manière générale.

« Nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. À l'image des attaques inacceptables dont l’une de nos journalistes a récemment fait l’objet sur les réseaux, aucun jugement ou commentaire sexiste n’a sa place sur nos antennes et nos médias sociaux. Le respect de toutes et tous, dans l’expression, dans la pratique et dans la passion du sport, est une valeur essentielle pour nos équipes et pour notre chaîne. C’est cet engagement que nous continuerons à porter et à partager avec nos abonnés », a écrit beIN.