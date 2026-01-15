TV : Canal+ répond à la LFP

La Cour d’Appel de Paris a donné raison à la LFP dans le conflit de longue date qui l’oppose à Canal+ et BeIN Sports au sujet des droits TV datant de 2021.

A cette époque, avec le fiasco de Mediapro, Amazon avait récupéré les droits pour un prix très attractif, tandis que les chaines spécialisés conservaient leur contrat jugé comme surévalué. La justice a jusqu’à présent toujours donné raison à la Ligue et la LFP s’est félicité de ce nouveau jugement favorable, dénonçant même dans un communiqué « l’acharnement procédural et réputationnel » lancé par Canal+ et BeIN Sports.

La chaine cryptée a répondu ce jeudi midi dans un communiqué désireux de mettre les choses au clair, et d’avoir le dernier mot. « Le groupe CANAL+ a pris connaissance des décisions de la Cour d’appel de Paris dans les litiges l’opposant à la LFP et LFP Média et du communiqué de ces dernières, qui semblent considérer qu’un opérateur s’estimant discriminé agit abusivement quand il cherche à défendre ses droits en justice. Ce n’est pas la position de la Cour d’appel de Paris, qui a débouté la LFP et LFP Média de leur demande pour procédure abusive. CANAL+ s’est toujours contenté de défendre ses intérêts ainsi que ceux de ses abonnés. Une démarche légitime compte tenu du préjudice financier considérable qu’il a subi. Le groupe CANAL+ examinera les voies de recours qui s’offrent à lui pour continuer à faire valoir ses droits », a fait savoir la chaine du groupe Vincent Bolloré, pour qui ce désaccord de 2021 n’est pas oublié, et provoque toujours un vif désintérêt pour le football français depuis.