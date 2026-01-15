ICONSPORT_274641_0247
TV : Canal+ répond à la LFP

TV15 janv. , 12:05
parGuillaume Conte
La Cour d’Appel de Paris a donné raison à la LFP dans le conflit de longue date qui l’oppose à Canal+ et BeIN Sports au sujet des droits TV datant de 2021.
A cette époque, avec le fiasco de Mediapro, Amazon avait récupéré les droits pour un prix très attractif, tandis que les chaines spécialisés conservaient leur contrat jugé comme surévalué. La justice a jusqu’à présent toujours donné raison à la Ligue et la LFP s’est félicité de ce nouveau jugement favorable, dénonçant même dans un communiqué « l’acharnement procédural et réputationnel » lancé par Canal+ et BeIN Sports.

La chaine cryptée a répondu ce jeudi midi dans un communiqué désireux de mettre les choses au clair, et d’avoir le dernier mot. « Le groupe CANAL+ a pris connaissance des décisions de la Cour d’appel de Paris dans les litiges l’opposant à la LFP et LFP Média et du communiqué de ces dernières, qui semblent considérer qu’un opérateur s’estimant discriminé agit abusivement quand il cherche à défendre ses droits en justice. Ce n’est pas la position de la Cour d’appel de Paris, qui a débouté la LFP et LFP Média de leur demande pour procédure abusive. CANAL+ s’est toujours contenté de défendre ses intérêts ainsi que ceux de ses abonnés. Une démarche légitime compte tenu du préjudice financier considérable qu’il a subi. Le groupe CANAL+ examinera les voies de recours qui s’offrent à lui pour continuer à faire valoir ses droits », a fait savoir la chaine du groupe Vincent Bolloré, pour qui ce désaccord de 2021 n’est pas oublié, et provoque toujours un vif désintérêt pour le football français depuis.
Derniers commentaires

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

Toute bonne chose à une fin bientôt 2027 adios Macrotte

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

mec c'est juste reel au bresil le club francais qui sort en premier c'est lyon c'est juste factuel

OM : De Zerbi en pole pour Manchester United

Il n'est pas libre surtout

L'OL officialise la signature de Christian Bassila

Bon choix, super educateur et amoureux du club.

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

Prolonger le prêt d'un an serait déjà super. Je pense que c'est jouable il est jeune et progressera plus que sur le banc du Réal si il joue régulièrement avec nous (1 saison de plus)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

