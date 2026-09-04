TV : Canal+ met le paquet avec le PSG, Lens et Lille

C'est parti pour la Ligue des Champions dans sa phase de saison régulière, et Canal+ va remplir toute la semaine prochaine avec les affiches des clubs français, qui seront diffusés sur trois jours.

Pour la troisième édition de la nouvelle Ligue des Champions, Canal+ continue de proposer une semaine exceptionnelle afin de ne rien manquer des trois clubs français sollicités sur cette compétition. Ainsi, il n’y en aura que pour la Ligue des Champions la semaine prochaine sur la chaine cryptée, avec trois soirs concernés, pour les trois clubs français engagés.

36 équipes, 189 matchs : un seul vainqueur. La 72ème édition de l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE s'ouvre la semaine prochaine et est à retrouver en intégralité sur les chaînes CANAL+. Au programme de cette première journée exceptionnellement répartie sur 3 jours, l'entrée en lice des trois clubs français engagés. Le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens et Lille partent en campagne pour porter les couleurs de la France en haut de l’affiche », annonce ainsi Canal+, qui présentera ses nouvelles équipes pour suivre la Ligue des Champions, avec notamment les arrivées de Walid Regragui et Medhi Benatia, et les intervenants habituels comme Samir Nasri, Bertrand Latour et Laure Boulleau autour d’Hervé Mathoux. », annonce ainsi Canal+, qui présentera ses nouvelles équipes pour suivre la Ligue des Champions, avec notamment les arrivées de Walid Regragui et Medhi Benatia, et les intervenants habituels comme Samir Nasri, Bertrand Latour et Laure Boulleau autour d’Hervé Mathoux.

Canal+ a aussi donné le détail de la couverture des matchs de la semaine à venir.

MARDI 8 SEPTEMBRE

21H00 : LILLE / BETIS SEVILLE sur CANAL+ & CANAL+LIVE 1

Commenté par Paul Tchoukriel avec Christophe Jallet

Bord de terrain Margot Dumont

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

21H00 : PARIS SAINT-GERMAIN / SLOVAN BRATISLAVA

sur CANAL+ & CANAL+LIVE 1

commenté par Paul Tchoukriel avec Sidney Govou

Bord de terrain Dominique Armand

JEUDI 10 SEPTEMBRE

21H00 : SLAVIA PRAGUE / RC LENS

sur CANAL+FOOT & CANAL+LIVE 1

Commenté par Stéphane Guy avec Aline Riera

Bord de terrain Laurent Paganelli