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TV : Canal+ met le paquet avec le PSG, Lens et Lille

TV04 sept. , 17:00
parGuillaume Conte
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C'est parti pour la Ligue des Champions dans sa phase de saison régulière, et Canal+ va remplir toute la semaine prochaine avec les affiches des clubs français, qui seront diffusés sur trois jours.
Pour la troisième édition de la nouvelle Ligue des Champions, Canal+ continue de proposer une semaine exceptionnelle afin de ne rien manquer des trois clubs français sollicités sur cette compétition. Ainsi, il n’y en aura que pour la Ligue des Champions la semaine prochaine sur la chaine cryptée, avec trois soirs concernés, pour les trois clubs français engagés.
« 36 équipes, 189 matchs : un seul vainqueur. La 72ème édition de l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE s'ouvre la semaine prochaine et est à retrouver en intégralité sur les chaînes CANAL+. Au programme de cette première journée exceptionnellement répartie sur 3 jours, l'entrée en lice des trois clubs français engagés. Le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens et Lille partent en campagne pour porter les couleurs de la France en haut de l’affiche », annonce ainsi Canal+, qui présentera ses nouvelles équipes pour suivre la Ligue des Champions, avec notamment les arrivées de Walid Regragui et Medhi Benatia, et les intervenants habituels comme Samir Nasri, Bertrand Latour et Laure Boulleau autour d’Hervé Mathoux.
Canal+ a aussi donné le détail de la couverture des matchs de la semaine à venir.
MARDI 8 SEPTEMBRE
21H00 : LILLE / BETIS SEVILLE sur CANAL+ & CANAL+LIVE 1
Commenté par Paul Tchoukriel avec Christophe Jallet
Bord de terrain Margot Dumont
MERCREDI 9 SEPTEMBRE
21H00 : PARIS SAINT-GERMAIN / SLOVAN BRATISLAVA
sur CANAL+ & CANAL+LIVE 1
commenté par Paul Tchoukriel avec Sidney Govou
Bord de terrain Dominique Armand
JEUDI 10 SEPTEMBRE
21H00 : SLAVIA PRAGUE / RC LENS
sur CANAL+FOOT & CANAL+LIVE 1
Commenté par Stéphane Guy avec Aline Riera
Bord de terrain Laurent Paganelli
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C’est marrant vous arrêtiez pas de nous sortir de ne pas vivre dans le passé pour LdC mais c’est exactement ce que vous faites aujourd’hui avec tapie un peu schizophrène quand même le parichien reine du bois de boubou avant c’était tapie aujourd’hui c’est NAK chacun son moment de gloire

OM : Genesio fait une Luis Enrique avec Garcia

Comme vous maintenant qu il y a plu le voleur de tapie 😉

OM : Genesio fait une Luis Enrique avec Garcia

Ouai enfin il gagne depuis qu un pays vous a acheté car avant eux quand vous étiez au même niveau financier que le reste c’était 0 LdC et 2 championnat et ça jouait le maintien

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
2Monaco logo
Monaco
62200303
3Paris logo
Paris
42110303
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
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22020440
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1201145-1
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Lorient
1201112-1
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