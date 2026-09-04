Malick Fofana fait ses adieux poignants à l'OL

C'est fini pour Malick Fofana à l'Olympique Lyonnais, et le joueur belge a tenu à soigner sa sortie avec un message d'adieux plein d'émotion.

Clairement poussé dehors en raison de la situation financière de l’OL et de l’élimination en barrage de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a du se défaire de Malick Fofana. L’ailier belge était clairement en grande forme en ce début de saison, et il se sentait bien désireux de rester dans le Rhône pour accomplir une grosse saison. Mais les impératifs financiers l’ont porté vers Sunderland. Et au moment où il se prépare à vivre son premier week-end de Premier League , le Diable Rouge a tenu à dire au revoir à son club et ses coéquipiers, quittés précipitamment lors du dernier jour du mercato

« Après plusieurs années sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, il est temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière. Je tiens à remercier sincèrement le club, mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes qui m’ont accompagné durant cette aventure. Un grand merci également aux supporters pour leur soutien, leur passion et tous les moments vécus ensemble au stade. Porter ce maillot et représenter l’OL a été une grande fierté. Je garderai beaucoup de beaux souvenirs de cette période et une vraie reconnaissance pour tout ce que le club m’a apporté », a fait savoir le nouveau joueur de Sunderland, que les supporters de l’OL suivront forcément avec attention. Surtout que le club a toujours cru en son jeune ailier, freiné par les blessures et finalement parti au moment où il semblait capable de donner la pleine mesure de son talent.