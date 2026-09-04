OL - Auxerre : les compos (19h sur Ligue 1+)

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Ligue 104 sept. , 18:04
parGuillaume Conte
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Malick Fofana fait ses adieux poignants à l'OL

Quelle époque de merde , le mec a même pas choisit sa destination

Malick Fofana fait ses adieux poignants à l'OL

...Et son agent alors, c'etait encore plus poignant !

La vente de l'OL soudainement relancée ?

quand tu auras son age tes joues aussi tomberont même se qu'il y a dans ton pantalon c'est la loi de la gravite

La vente de l'OL soudainement relancée ?

Mais il est passé ou John l'escroc pendu au bout d'une corde ?

La vente de l'OL soudainement relancée ?

Un Monsieur avec un chapeau de cow-boy est très bien placé pour racheter ....

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