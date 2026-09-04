OL - Auxerre : les compos (19h sur Ligue 1+)

Quelle époque de merde , le mec a même pas choisit sa destination
...Et son agent alors, c'etait encore plus poignant !
quand tu auras son age tes joues aussi tomberont même se qu'il y a dans ton pantalon c'est la loi de la gravite
Mais il est passé ou John l'escroc pendu au bout d'une corde ?
Un Monsieur avec un chapeau de cow-boy est très bien placé pour racheter ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|6
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|3
|4
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|3
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|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter l'AJ Auxerre lors de cette 3e journée de @Ligue1 👊🔴🔵 #OLAJA
🔵 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 𝐚𝐮𝐱𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐬𝐞 ⚪️ Voici le 1️⃣1️⃣ qui va débuter cette rencontre ⚔️ #TeamAJA #OLAJA