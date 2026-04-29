Le Ballon d'Or a enflammé PSG-Bayern
Ousmane Dembélé au coeur d'un match légendaire

PSG-Bayern élu match du siècle par la presse mondiale !

PSG29 avr. , 10:00
parClaude Dautel
13
Après le match PSG-Bayern Munich, la presse mondiale est sous le choc. A l'étranger, on considère que cette demi-finale aller de Ligue des champions est l'une des rencontres les plus folles de l'histoire du foot.
Le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich était très attendu, mais pour une fois la montagne n'a pas accouché d'une souris. Dans une partie totalement débridée, les deux formations se sont rendues coup pour coup, et tout le monde est désormais impatient de connaître la suite de cet affrontement mercredi prochain à l'Allianz Arena. Mais ce mercredi, les médias sont encore sidérés et ne cachent pas leur admiration suite à l'intensité de ce PSG-Bayern.
Dans la presse anglaise, The sun n'y va pas par quatre chemins et évoque la victoire du PSG qui remporte « le match du siècle. » Pour Sky Sports, cette rencontre a été « la plus belle de l’histoire de la Ligue des champions » et 61% des visiteurs du site anglais pensent la même chose selon un sondage réalisé par le média britannique.
En Espagne, là encore on est totalement emballé par cette affiche digne d'une finale. « Le monde est sous le choc avec ce match d’anthologie », titre AS, tandis que Marca évoque « une partie pour l’histoire.» Le Mundo Deportivo constate de son côté que « le PSG et le Bayern ont offert un spectacle mémorable. »
Du côté des médias italiens, la Gazzetta dello Sport, on considère qu'il s'agissait « d’un autre sport », et pour le Corriere dello sport on a des étoiles dans les yeux : « PSG et Bayern, quel spectacle ! Neuf buts et des actions magnifiques, cette demi-finale est un véritable show ». Aux Etats-Unis, CNN évoque une rencontre « totalement folle », et au Brésil, O Globo parle « d’un match parfait » et « d’une démonstration d'excellence »
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Derniers commentaires

PSG-Bayern élu match du siècle par la presse mondiale !

Aucune des deux equipes ne reniera son football, le Bayern va attaquer et on la vu sur les vingts dernières minutes, ils nous ont bouffés, asphyxiés, au retour la meilleure défense sera l attaque !!!

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

C'était une finale avant la lettre.Moi aussi j'avais peur à chaque fois que le Bayern s'approchait de nos buts.on n'est permeable derriere et hier on paniquait.Avant le match je disais qu'on avait les moyens devant pour faire la difference et je crois encore la même chose pour le retour.On a été plutôt efficace.Dembellé a hélas vendange une occasion en or et dommage que la frappe de Mayulu ne connaisse pas meilleur sort.J'y crois plus que jamais

L'OL prépare deux énormes surprises pour Rennes

Perso je préfère Moreira en titulaire. Fofana est plus rapide mais je le trouve trop stéréotypé mais l'avoir en vrai doublure sur ce poste sans être obligé de bricoler c'est effectivement un luxe (qu'on a pas à droite par exemple). Pour preuve, son jeu a fonctionné au début puis petit à petit les défenseurs en face ont su le faire déjouer. Moreira, il arrive à varier son jeu et j'aime beaucoup ça.

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

On ne peut pas critiquer des règles de football lorsque'elle sont débiles tel que siffler une main involontaire a bout portant sur un centre en dehors du temps additionnel ? Qu on utilise le ralenti pour s'assurer que le ballon touche la main oui mais ensuiite il faut juger l'action en contexte dynamique a vitesse réelle et dans ce contexte si l'arbitre a un minimum de sensibilité footballistique il ne siffle pas penalty

PSG : Les deux joueurs qui ont fait flop contre le Bayern

Erreur de coaching ? Peut etre enlever Warren Emery a enlevé du physique et de la presence defensive ,il harcele le porteur de ballon et empeche les bonnes relances.Changer nos attaquants alors qu'on est dans une telle phase de réussite c'est à mes yeux prématuré mais bon L.E a fait un choix on doit le respecter.Il devra en faire un autre la semaine prochaine sur le plan defensif.esperons qu'Akimi ne soit pas blessé car dans le jeu offensif il apporte beaucoup de vitesse. Il faudra plus de sérénité derriere ,Marquinhos a étédans le dur hier

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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