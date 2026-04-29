PSG-Bayern élu match du siècle par la presse mondiale !

Après le match PSG-Bayern Munich, la presse mondiale est sous le choc. A l'étranger, on considère que cette demi-finale aller de Ligue des champions est l'une des rencontres les plus folles de l'histoire du foot.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich était très attendu, mais pour une fois la montagne n'a pas accouché d'une souris. Dans une partie totalement débridée, les deux formations se sont rendues coup pour coup, et tout le monde est désormais impatient de connaître la suite de cet affrontement mercredi prochain à l'Allianz Arena. Mais ce mercredi, les médias sont encore sidérés et ne cachent pas leur admiration suite à l'intensité de ce PSG-Bayern.

Dans la presse anglaise, The sun n'y va pas par quatre chemins et évoque la victoire du PSG qui remporte « le match du siècle. » Pour Sky Sports, cette rencontre a été « la plus belle de l’histoire de la Ligue des champions » et 61% des visiteurs du site anglais pensent la même chose selon un sondage réalisé par le média britannique.

En Espagne, là encore on est totalement emballé par cette affiche digne d'une finale. « Le monde est sous le choc avec ce match d’anthologie », titre AS, tandis que Marca évoque « une partie pour l’histoire.» Le Mundo Deportivo constate de son côté que « le PSG et le Bayern ont offert un spectacle mémorable. »

Du côté des médias italiens, la Gazzetta dello Sport, on considère qu'il s'agissait « d’un autre sport », et pour le Corriere dello sport on a des étoiles dans les yeux : « PSG et Bayern, quel spectacle ! Neuf buts et des actions magnifiques, cette demi-finale est un véritable show ». Aux Etats-Unis, CNN évoque une rencontre « totalement folle », et au Brésil, O Globo parle « d’un match parfait » et « d’une démonstration d'excellence »