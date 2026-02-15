ICONSPORT_283224_0287
Bamo Meïté

OM : Une belle vente tombe à l'eau au mercato

OM15 févr. , 11:00
parMehdi Lunay
0
Propriété de l'Olympique de Marseille, le défenseur central Bamo Meïté s'éclate à Lorient où il est prêté cette saison. Les Merlus aimeraient le conserver définitivement mais pas à n'importe quel prix.
Revenir au bercail permet souvent de retrouver toutes ses sensations. Bamo Meïté ne dira pas le contraire. En échec à l'Olympique de Marseille, le défenseur central ivoirien a été prêté à Lorient l'été dernier. Il connaît bien le club breton pour y avoir explosé à partir de 2021. L'OM l'avait ensuite récupéré contre 10,5 millions d'euros. Peu convaincant sur la Canebière, Meïté rayonne de nouveau en Bretagne. L'actuel 11e de Ligue 1 est partant pour prolonger la collaboration à l'issue de la saison en cours.

Une option d'achat à la baisse pour Meïté ?

Néanmoins, le prix demandé par l'OM bloque les Merlus selon Le Télégramme. Le prêt du défenseur central s'accompagne d'une option d'achat fixée entre 5 et 6 millions d'euros. Malgré l'excellent niveau du joueur ivoirien, Lorient ne veut pas payer ce prix l'été prochain. Le directeur sportif du club breton Laurent Koscielny a confirmé qu'il serait impossible de garder Meïté sans un rabais des Marseillais.
« Pour être honnête, l’option sera trop élevée pour nous. Après, si on est amené à vouloir le garder avec nous, il y aura certainement des discussions pour baisser cette option. Mais aujourd’hui, au vu de l’état du foot français, au vu de notre club, c’est difficilement réalisable à l’instant T », a t-il lâché au Télégramme. La balle est dans le camp du duo Longoria-Benatia qui peut être serein dans ce dossier. Les bonnes performances du défenseur lorientais vont attirer d'autres clubs, surtout à l'étranger. Les 6 millions d'euros attendus peuvent être récupérés ailleurs, au grand dam du FC Lorient.
0
Derniers commentaires

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Suffisant pr que les votants se rendent compte qu'il est meilleur que greenwood apparemment

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Decembre?!! Il est arrivé a Noel…

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Oui mais on s'en fout Foot01 il serait temps que vous arrêtiez d'utiliser des bots 👍

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Le vrai problème vient de Longoria chaque année il change 30 joueur comment veux tu que l automatisme se crée en recrutant 30 joueur chaque année ? quand tu change trop de joueurs tu construit rien du tout

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Lyon était déjà endetté déjà sous Aulas , quand Aulas a vu que ca senté le cramé il c est vite barré en vendant Lyon au premier venu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

