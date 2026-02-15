OM : Une belle vente tombe à l'eau au mercato

Propriété de l'Olympique de Marseille, le défenseur central Bamo Meïté s'éclate à Lorient où il est prêté cette saison. Les Merlus aimeraient le conserver définitivement mais pas à n'importe quel prix.

Revenir au bercail permet souvent de retrouver toutes ses sensations. Bamo Meïté ne dira pas le contraire. En échec à l' Olympique de Marseille , le défenseur central ivoirien a été prêté à Lorient l'été dernier. Il connaît bien le club breton pour y avoir explosé à partir de 2021. L'OM l'avait ensuite récupéré contre 10,5 millions d'euros. Peu convaincant sur la Canebière, Meïté rayonne de nouveau en Bretagne. L'actuel 11e de Ligue 1 est partant pour prolonger la collaboration à l'issue de la saison en cours.

Une option d'achat à la baisse pour Meïté ?

Néanmoins, le prix demandé par l'OM bloque les Merlus selon Le Télégramme. Le prêt du défenseur central s'accompagne d'une option d'achat fixée entre 5 et 6 millions d'euros. Malgré l'excellent niveau du joueur ivoirien, Lorient ne veut pas payer ce prix l'été prochain. Le directeur sportif du club breton Laurent Koscielny a confirmé qu'il serait impossible de garder Meïté sans un rabais des Marseillais.

« Pour être honnête, l’option sera trop élevée pour nous. Après, si on est amené à vouloir le garder avec nous, il y aura certainement des discussions pour baisser cette option. Mais aujourd’hui, au vu de l’état du foot français, au vu de notre club, c’est difficilement réalisable à l’instant T », a t-il lâché au Télégramme. La balle est dans le camp du duo Longoria-Benatia qui peut être serein dans ce dossier. Les bonnes performances du défenseur lorientais vont attirer d'autres clubs, surtout à l'étranger. Les 6 millions d'euros attendus peuvent être récupérés ailleurs, au grand dam du FC Lorient.