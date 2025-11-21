ICONSPORT_246148_0002

TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non

Ligue des Champions21 nov. , 13:20
parNathan Hanini
La semaine a été importante pour Canal+ dans la course aux droits TV. La chaîne cryptée a conservé la coupe d’Europe pour la période 2027/2031. Mais le groupe dément la somme annoncée.
Vincent Labrune n’a pas dû apprécier cette semaine. Avec la reconduction des droits TV de la Ligue des champions sur Canal +, le patron de la LFP ne risque pas de recevoir un appel de la chaîne cryptée concernant la Ligue 1. Alors que la diffusion de la coupe d’Europe a été remise en jeu pour la période 2027/2031, Canal + s’est réjoui d’avoir remporté l’appel d’offres face aux puissances émergentes. Le journal L’Equipe dévoile que Maxime Saada et ses troupes ont dû faire face à l’attaque de Paramount qui s’immisce petit à petit dans les droits TV du ballon rond. Ce jeudi soir, RMC a annoncé que Canal avait dû verser 450 millions d’euros par an pour continuer à diffuser la Ligue des champions, mais aussi la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Mais le groupe a rapidement démenti cette information.

Canal + dément, l’Equipe affirme

Cependant, ce vendredi matin, le journal L’Equipe annonce que l’accord entre l’UEFA et Canal + tourne bien autour de cette somme. Le quotidien français dévoile : « Mais comme il a été contraint de maintenir un montant élevé à l'UEFA (un peu moins que les 480 millions d'euros annuels du contrat actuel), il n'a plus de moyens à mettre en France. » L’Equipe explique également que le renouvellement de cet accord ferme à nouveau la porte entre Canal + et la Ligue 1. Concernant la somme, le montant exact n’est pas connu, mais cela représente un investissement important pour la chaîne cryptée. À noter que pour la Ligue des champions, TF1 récupère la finale à partir de 2028 qui était retransmise initialement sur M6. 

