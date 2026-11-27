Nico Paz doit retourner au Real Madrid cet été, en raison d'une clause de rachat de 80 ME. Mais l'Argentin ne le veut pas, et deux géants d'Europe, dont le PSG, comptent en profiter.

Côme est la grosse révélation de cette saison de Ligue des Champions, et Nico Paz y est pour beaucoup. Le meneur de jeu argentin est le maitre à jouer de la formation de Cesc Fabregas, mais son avenir est en suspens. Le Real Madrid, qui a formé le joueur hispano-argentin, a accepté de le vendre en Italie en 2024, tout en incluant une clause de rachat dans cette transaction. Si Côme avait payé 66 ME pour le faire venir, l’accord portait sur un retour à Madrid pour 80 ME, et le Real est déjà chaud pour le valider. La formation italienne a repoussé l’éventualité d’un retour de Paz en Espagne pour le mois de janvier.

Le PSG surveille Nico Paz du coin de l'oeil

En revanche, pour l’été prochain, Côme est impuissant et se doit de respecter cet accord. Mais selon The Athletic, le meneur de jeu craint tout simplement de ne pas avoir de temps de jeu chez les Merengue, avec notamment des joueurs comme Jude Bellingham et Arda Güler déjà bien installés. Une situation bien plus complexe que prévu, si l’international argentin venait à décider de ne pas revenir comme prévu au Real.

Une aubaine pour Manchester United, annonce The Athletic, qui suit ce dossier de près et rêve de dérouler le tapis rouge à Nico Paz. Mais les Red Devils ne sont pas les seuls sur ce dossier, puisque Goal affirme de son côté que le PSG surveille de près une éventuelle occasion de récupérer celui qui est vu comme le successeur de Lionel Messi en Amérique du Sud.

Une issue qui serait surprenante forcément, sachant l’accord entre le Real et Côme, mais le milieu de terrain pourrait privilégier le temps de jeu et sa progression en rejoignant un club où on fait confiance aux jeunes joueurs. Et nul doute que Cesc Fabregas, enfant du FC Barcelone et très influent auprès de Paz, n’aura que des bonnes choses à dire sur le PSG de Luis Enrique.