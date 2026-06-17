Le Mondial est visible en clair en France

TV : Angleterre-Croatie, à quelle heure et où regarder le match ?

TV17 juin , 13:40
parClaude Dautel
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Ce mercredi 17 juin 2026, les amateurs de football auront les yeux rivés sur le Dallas Stadium à l'occasion des grands débuts de l’Angleterre et de la Croatie dans le Mondial 2026. Cette affiche très attendue du premier tour sera visible sur deux chaînes en France.
D'un côté, l’Angleterre de Thomas Tuchel et en face la Croatie de l'éternel Luka Modric, tout cela dans un remake de la demi-finale du Mondial 2018 qui avait vu les Croates battre les Three Lions après la prolongation. Autrement dit, les amateurs de football ne voudront pas rater cette rencontre, même si ce mercredi soir aucune des deux équipes ne sera éliminée. Toujours considérée comme l'une des favorites au titre mondial, l'équipe d'Angleterre a perdu un peu de son standing, même si la venue de Tuchel a relancé les espoirs. En face, la Croatie semble en fin de cycle, mais tous les ans les Croates réussissent à surprendre, comme cela a encore été le cas il y a quatre ans au Qatar, lorsque la Croatie avait éliminé le Brésil.

Quelles chaînes diffuseront le choc Angleterre-Croatie

Cette affiche de luxe est à suivre en direct dès 22h00 sur deux chaînes françaises .Ayant acheté les droits du Mondial, M6 donnera cette rencontre en clair, et Angleterre-Croatie sera commentée par le duo composé de Julien Brun et du champion du monde 2018, Samuel Umtiti, qui fait ses débuts de consultant TV durant ce tournoi, lui qui travaille aussi pour l'After Foot sur RMC. A noter que depuis le début du Mondial, M6 bat des records d'audience.
De son côté, Beinsports, qui diffuse toutes les rencontres du Mondial 2026, Les abonnés retrouveront le duo vedette Christophe Josse et Daniel Bravo. Pour info, ces derniers commentent la rencontre depuis Paris, Beinsports ayant tout de même des envoyés spéciaux sur place. A noter que ce choc du premier tour du Mondial 2026 sera arbitré par le Français Clément Turpin,
Composition probable de l'Angleterre
Pickford - James, Stones, Konsa, O’Reilly - Anderson, Rice - Saka, Bellingham, Gordon - Kane (c)
Composition probable de la Croatie
Livakovic - Sutalo, Vuskovic, Gvardiol - Stanisic, Modric (c), Kovacic, Perisic - Sucic, Musa, Baturina
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Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

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Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

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