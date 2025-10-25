Tibo

Tibo InShape supporter de quel club ? Sa réponse musclée et sidérante

TV25 oct. , 11:30
parClaude Dautel
Avec 26,9 millions d'abonnés, il est le plus important youtubeur de France. En promotion pour la sortie de son livre Derrière la lumière, Tibo InShape a plaidé la cause du sport dont il aimerait qu'il devienne un sujet sérieux en France, et notamment dans les écoles. Mais niveau football, il a fait un aveu confondant.
A 33 ans, et quoi qu'on pense de lui, Tibo InShape est devenu une figure qui compte dans le milieu du sport. Même si le Toulousain est surtout adepte de la musculation, il ne rate jamais une occasion de vanter les mérites du sport, dont il souhaite que les élus en fassent une grande cause nationale. Mais si l'un des plus gros youtubeurs, en termes d’abonnés, de la planète fait parler de lui actuellement, c'est qu'il vient de réaliser un marathon médiatique. Il s'agissait pour lui de faire la promotion de son livre Derrière la lumière, qui raconte sa vie et la manière dont il en est arrivé à être devenu l'influenceur français numéro 1 dans ce secteur. Cela lui a notamment valu d'être vendredi soir l'invité de L'Equipe du Soir et d'aborder avec son franc-parler sa relation avec les sports.

Tibo InShape et le foot, ça fait deux

Face à Olivier Ménard et ses journalistes, Tibo InShape a plaidé la cause du sport à l'école et a délivré quelques conseils aux consultants présents sur le plateau, il a notamment été interrogé sur le football, le sujet le plus souvent abordé lors du talk show vedette de la chaîne sportive. Loin de s'inventer une vie ou une passion pour le ballon rond, l'homme aux 26,9 millions d'abonnés a admis que cela ne l'intéressait pas du tout. Répondant à une question de son hôte sur le dernier match de football qu'il avait regardé, Tibo InShape a été clair et net : « C’est le Mondial 1998 »? A L'époque, il avait 4 ans, ce qui résume clairement sa passion très faible du football. Il y a quelques années, il avait même provoqué un gros malaire en évoquant le dopage, et en affirmant qu'il y en avait partout, et donc dans le football. 
En dehors de cela, ThiboInShape a profité de son passage dans L'Equipe du Soir pour répéter encore et toujours son message sur la nécessité de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, et son souhait de voir les élus mettre le sport en valeur à l'école. A priori, du côté du gouvernement, on a actuellement d'autres idées en tête. 
