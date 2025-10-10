Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché

Une vrais peste ce Sébastien Tarrago !
J ai oublié le soit disant Lyonnais qui nous doit un loyer 🤣
merci. grace a toi on en sait plus
si ça peut lui degonfler le melon à Tarrago, n hesite pas Ludo. le mec se prend vraiment pour une star. Qd un pro du foot parle de foot, tu fermes ta gueule et tu l ecoute !
quel joueur!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Ludovic Obraniak et Sébastien Tarrago s'embrouillent sur le plateau de L'Equipe du Soir le 31 août 2025 : - "Fais attention à ne pas trop me chercher quand même" - "Il va se passer quoi ?" - "Tu vas prendre une branlée" - "On verra ça après"