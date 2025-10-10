Clash Obraniak-Tarrago : L'Equipe du Soir a tranché

L'Equipe du Soir, qui fêtait sa 4.000 émission cette semaine, a récemment connu un énorme moment de flottement. Ludovic Obraniak avait en effet menacé de se battre avec Sébastien Tarrago. La chaîne sportive a pris une décision concernant l'ancien joueur.

Forcément, tout cela avait provoqué un buzz énorme, et depuis on n'a pas revu Ludovic Obraniak dans L'Equipe du Soir. Cependant, se confiant dans le quotidien sportif, Olivier Ménard est revenu sur ce clash XXL et il a tenu à faire savoir que cela n'en était pas resté là. C'est une séquence qui avait fait du bruit en septembre, puisqu'en plein direct, et alors que les micros étaient encore ouverts, même s'il n'était plus à l'antenne, Ludovic Obraniak avait tenu des propos très agressifs à l'encontre d'un journaliste de L'Equipe après un débat houleux sur Roberto De Zerbi . « Fait attention, à pas trop me chercher (...) Je vais te frapper, tu vas voir, écoute-moi bien, on règlera ça après », avait lancé l'ancien joueur à l'intention de Sébastien Tarrago.

Coup de chaud en plein direct sur la chaîne L'Equipe

En effet, même s'il n'était pas présent ce soir-là, celui que l'on surnomme Mémé a pris le dossier au sérieux et a tenu à vider l'abcès. « Ce n’était pas sur mon plateau, c’était un dimanche soir où Messaoud Benterki animait. J’ai laissé passer le lundi, et le mardi je les ai appelés pour prendre le pouls. Ludovic m’a dit : « Je ne sais pas ce qu’il s’est m’est arrivé, j’ai dépassé les bornes. » Il a reconnu qu’il n’avait pas à se comporter comme cela. Avant de confirmer qu'il n'y avait pas eu de sanction : "Non, non. Dont acte. Si les gens reconnaissent leurs torts et que ça ne crée pas d’inimitiés. Ludovic peut revenir, il n’y a aucun problème. Il me l’a assuré. », a précisé le journaliste qui anime depuis le début l'émission vedette de la chaîne L'Equipe. Affaire classée donc.