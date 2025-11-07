je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
Pierre Menes

Pierre Ménès menacé de mort et placé sous protection policière

TV07 nov. , 10:00
parClaude Dautel
L'ancien consultant vedette de Canal+ a été la cible de menaces de mort sur X (anciennement Twitter), et les choses sont prises au sérieux par la police. Pierre Ménès regrette que les choses en arrivent là.
Pendant longtemps, il a fait la pluie et le beau temps dans le paysage médiatique français en matière de football, mais depuis son départ de Canal+ en 2021, c'est sur sa chaîne Youtube que Pierre Ménès délivre ses analyses sur les clubs de Ligue 1 et l'équipe de France. N'ayant pas perdu son franc-parler, et ne ménageant personne, l'ancien consultant du Canal Football Club est vivement attaqué sur son compte X. Mais depuis quelques jours, une personne le menace de mort, et menace également sa compagne, très ouvertement, avec des propos d'une grossièreté absolue. Face à la répétition des messages très violents de cette personne se présentant sous le nom de Youness Rakin, Pierre Ménès a annoncé qu'il déposait une plainte et que la police allait le protéger.

Pierre Ménès visé par de graves menaces

Toujours via X, Pierre Ménès a indiqué que face à la répétition des menaces, les choses n'en resteraient pas là. « Pour votre info j’ai été contacté par la police hier soir qui a été informée des menaces de mort d’hier. Ils vont venir à la maison pour prendre ma plainte et assurer ma sécurité… », a indiqué l'ancienne vedette du CFC. Dans le même temps, le compte de l'auteur des menaces a été désactivé par l'entreprise d'Elon Musk. Même si parfois Pierre Ménès est légèrement véhément, rien ne justifie que sa famille et lui soient la cible de telles graves menaces. En attendant, la police va désormais devoir trouver qui se cache derrière ce compte X et mettre un terme aux agissements de ce dernier.
Derniers commentaires

A la table des grands, l’OM se fait humilier

Et c'est un lyonnais qui dit ça? On aura tout lu...

A la table des grands, l’OM se fait humilier

Parce que l'Atalanta a fait un bon match? Pauvre de toi.

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

🫵🤣 C'est toi qui dis ça. Pas de doute tu oses tout c'est à ça qu'on te reconnait.

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

C'est vrai que faire le troll sur un site de foot c'est glorieux.

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

Allez, fais un effort, utilise ton neurone.

