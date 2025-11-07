Pierre Ménès menacé de mort et placé sous protection policière

L'ancien consultant vedette de Canal+ a été la cible de menaces de mort sur X (anciennement Twitter), et les choses sont prises au sérieux par la police. Pierre Ménès regrette que les choses en arrivent là.

Pendant longtemps, il a fait la pluie et le beau temps dans le paysage médiatique français en matière de football, mais depuis son départ de Canal+ en 2021, c'est sur sa chaîne Youtube que Pierre Ménès délivre ses analyses sur les clubs de Ligue 1 et l'équipe de France. N'ayant pas perdu son franc-parler, et ne ménageant personne, l'ancien consultant du Canal Football Club est vivement attaqué sur son compte X. Mais depuis quelques jours, une personne le menace de mort, et menace également sa compagne, très ouvertement, avec des propos d'une grossièreté absolue. Face à la répétition des messages très violents de cette personne se présentant sous le nom de Youness Rakin, Pierre Ménès a annoncé qu'il déposait une plainte et que la police allait le protéger.

Pierre Ménès visé par de graves menaces

Toujours via X, Pierre Ménès a indiqué que face à la répétition des menaces, les choses n'en resteraient pas là. « Pour votre info j’ai été contacté par la police hier soir qui a été informée des menaces de mort d’hier. Ils vont venir à la maison pour prendre ma plainte et assurer ma sécurité… », a indiqué l'ancienne vedette du CFC. Dans le même temps, le compte de l'auteur des menaces a été désactivé par l'entreprise d'Elon Musk. Même si parfois Pierre Ménès est légèrement véhément, rien ne justifie que sa famille et lui soient la cible de telles graves menaces. En attendant, la police va désormais devoir trouver qui se cache derrière ce compte X et mettre un terme aux agissements de ce dernier.