Pascal Praud fan de Giovanni Castaldi : « Il est sympa, beau et connaît le foot »

Bonjour raymond,qu''oui qu'il a dit ca joue juste sur les mots,bien sur qu'il aimerait etre champion!Puis ca vous fait pas du bien d'avoir maintenant de reelles ambitions?
Ah arretes avec tes fonds illimites c'est fini ca hein ,en + je t'ai deja repondu la dessus il y a moins de 4 jours^^Puis tu sais que le PSG aun emprunt en cours dans une banque,si c'etait illimité on en aurait pas eu besoin :)
mitroglou 27 millions strootman 25 et vitinha 32 ça fais du pognon jeté par les fenetres non? le vitinha du PSG c'est 45 et Doué 50^^ et leurs valeurs a plus que doublé donc il faut peut etre penser a votre cellule de recrutement pourri qui vous fait perdre de l'argent au lieu de critiquer l'argent bien utilisé pour une fois^^
Aubam partira à la Can durant un petit mois, le temps de jouer ses 3 matchs de poules et de revenir. Mais durant ce laps de temps on n'aura que Vaz comme numéro 9, n'étant pas du tout convaincu par greenwood en attaquant axial. Ça fera quand-même juste. Je préférerais vendre Maupay qq part et prendre un 9 en prêt, histoire de tenir 3-4 matchs, plutôt que d'acheter un gonze dont on n'arrivera pas à se défaire cet été.
Houla, de la réserve les amis, de la réserve !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
