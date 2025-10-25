Pascal Praud fan de Giovanni Castaldi : « Il est sympa, beau et connaît le foot »

Désormais dans le rôle du Monsieur Foot de la chaîne L'Equipe, et consultant pour Ligue 1, Giovanni Castaldi n'est plus le "fils de " qu'il était à ses débuts. Pascal Praud qui l'a vu débuter est épaté.

Quand on a un père aussi connu que Jean-Pierre Castaldi, et un frère aussi médiatique que Benjamin Castaldi, il n'est pas toujours facile de trouver sa place sans que l'on vous soupçonne d'être pistonné. Pourtant, Giovanni Castaldi s'est clairement fait un nom dans le paysage audiovisuel et footballistique français, surtout depuis qu'il a remplacé Bertrand Latour parti sur Canal+. Outre son rôle de grand spécialiste du football, notre confrère est désormais en charge de l'animation de L'Equipe du Soir, lorsque Olivier Ménard cède sa place, mais a aussi un rôle de consultant pour la chaîne Ligue 1+. Ayant été un des premiers à croire en Giovanni Castaldi, Pascal Praud admet être sous le charme de ce dernier et balaye l'idée qu'il soit juste un pistonné de plus dans le PAF.

Pascal Praud fan de Giovanni Castaldi

Se confiant dans L'Equipe, l'homme fort de Cnews avoue être fan de celui qu'il avait fait venir sur Itélé. « Il est sympathique et beau. Et on peut dire ce qu'on veut, la beauté, ça compte en télé. Il a aussi un joli nom. Si tu t'appelles Capucin Patouillet, ce n'est pas la même chose. Mais surtout il est bon le mec, il connaît le foot ! Donc on n'a jamais pu lui faire un procès en imposture », explique Pascal Praud au sujet de celui qui a partagé, dans le passé, la vie de Carine Galli. Et même si certains supporters de l'Olympique de Marseille lui en veulent toujours d'avoir un jour eu la langue qui a fourché en évoquant « l'Omerde », au point même que le journaliste a porté plainte pour cyberharcèlement, Giovanni Castaldi est clairement sorti de l'ombre de son acteur de père.