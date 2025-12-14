OM-Monaco : Sur quelle chaîne regarder le match vedette de la 16e journée ?

OM : Greenwood humilié publiquement

T'assumes pas ? Pourtant c'est grâce à eux que ton club existe depuis 2012... Après c'est vrai que c'est dur d'assumé d'avoir vendu son derche à un pays qui finance le HAMAS/EI, fait travailler des ouvriers jusqu'à la mort (4000 à 5000 ouvriers..) sur des chantiers de stades pour l'organisation d'une coupe du monde qui a été acheter grâce à Platini... Ce même Platini (et Infantino) qui vous ont "aidé" à faire passer votre juteux contrat sponsoring Qatari nommé QTA surévalué à 1.5Milliards d'€ sur 7 ans, sans quoi, le projet Qatari n'aurait jamais décollé (pas de T.Silva, d'Ibrahimovic, Cavani, Di Maria et tout le reste). Et oui mon pote, le Qatar n'aurait pas été là, ton club serait actuellement au mieux dans le ventre mou de la L1 ou au pire des cas, en L2. Conclusion, pour tout ceux qui suivent le foot depuis plus de 20 ans, vos titres n'ont aucune saveur et valeur, vous êtes passer d'un club moyen de L1 qui a terminé 2 fois sur le podium de 2000 à 2011 avec des revenus sponsoring qui dépasser pas les 24M€ /an en 2010 en etant à l'agonie sous Colony Capital, à un club qui joue le titre et qui ramasse 224M€ /an en 2011 en sponsoring rien que sur un seul contrat mdr... Et après les mecs demandent à ce qu'on les applaudissent pour cette "performance" lalz. Ils auraient racheter n'importequel autre gros club en France qu'ils auraient fait pareil.