OM-Monaco : Sur quelle chaîne regarder le match vedette de la 16e journée ?

TV14 déc. , 15:20
parClaude Dautel
Pour le compte du dernier match de la 16ᵉ journée de Ligue 1, l’OM reçoit l’AS Monaco dans un duel qui pourrait peser lourd dans la course au podium. Les amateurs de foot n'ont qu'une seule solution pour regarder cette rencontre.
Avant ce match, Marseille occupe la 3ᵉ place du classement à 7 points du PSG, tandis que Monaco est tombé au 8ᵉ rang, mais surtout compte six longueurs de retard sur l'OM. Un écart qui rend ce match capital pour les deux clubs : l’OM veut rester en course pour la Ligue des champions, alors que l’ASM cherche à remonter au classement avant la pause hivernale. Cette affiche de Ligue 1 s’annonce d’autant plus spectaculaire qu’elle se jouera dans un Vélodrome une fois de plus archicomble et qui veut finir l'année 2025 sur une victoire presque décisive.

Les compositions probables

Pour cette rencontre, l’OM devrait aligner un onze tourné vers l’offensive, articulé en 4-2-3-1. Rulli dans les buts, une défense Weah-Pavard-Aguerd-Emerson, un milieu avec Hojbjerg et Kondogbia, et une ligne offensive composée de Greenwood, O'Riley et Paixao, soutenant Aubameyang en pointe. En face, Monaco, malgré plusieurs absences importantes, devrait aussi se présenter en 4-2-3-1 avec Hradecky dans les buts, Vanderson–Kehrer–Salisu–Caio Henrique en défense, Camara–Zakaria au milieu, et un trio offensif Akliouche–Minamino–Golovin derrière Balogun. Ces ajustements côté monégasque s’expliquent par une série de blessures, notamment celle de Paul Pogba, qui complique les choix de Pocognoli.

Où et quand suivre la rencontre ?

Les supporters des deux clubs pourront suivre ce choc ce dimanche 14 décembre 2025 à partir de 20h45, en direct du stade Vélodrome sur Ligue 1+, le diffuseur officiel de la Ligue 1. Cette chaîne est diffusée sur sa propre application, mais également via les fournisseurs d'accès à internet ou bien encore DAZN, Prime Vidéo ou L'Equipe.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading