OM-Ajax : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match

C’est parti pour la première en Ligue des Champions de l’OM à domicile cette saison. Un rendez-vous qui remplira sans nul doute le Vélodrome à ras bord, avec une ambiance des grands soirs. Les supporters, sympathisants et amoureux de football pourront aussi suivre la rencontre sur leur petit ou grand écran. Mais pour cette soirée du mardi 30 septembre, le match ne sera pas diffusé sur la chaine premium de Canal+. La rencontre sera retransmise par Canal+ Foot, avec un coup d’envoi à 21h.

Le match sera commenté par François Marchal qui sera assisté par Christophe Jallet comme consultant. Canal+ Foot y ajouter le régional de l’étape avec Laurent Paganelli en bord de terrain et Margot Dumont pour les interviews autour de la rencontre. Une équipe au complet donc pour faire vivre ce match ce mardi 30 septembre.

Pour le premier match de la compétition, les deux équipes se sont inclinés. L’OM a perdu de peu au Real Madrid sur le score de 2-1 en raison de deux penaltys de Kylian Mbappé. L’Ajax Amsterdam s’est inclinée à domicile 2-0 face à l’Inter Milan.